Magaly Medina reta a Maju Mantilla tras escándalo: "Si quieres demandar, tendrás que probar que es falso"

Magaly Medina se pronunció tras el anuncio de Maju Mantilla, quien advirtió que tomará acciones legales contra los medios que difundan información falsa sobre ella. La exMiss Mundo aseguró estar cansada de los rumores y de las versiones que la vinculan con terceras personas. La conductora de "Magaly TV La Firme" no se quedó callada y lanzó un desafío que promete encender aún más la polémica.

Magaly Medina le responde con todo a Maju Mantilla

La bronca sigue encendida. Magaly Medina no se quedó callada después de que Maju Mantilla anunciara que tomará acciones legales contra los medios que la vinculen con supuestas infidelidades. La exMiss Mundo aseguró que está harta de los chismes que circulan sobre su vida personal, pero la popular "Urraca" dejó en claro que en su programa "Magaly TV La Firme", "todo se investiga y se prueba".

Ayer, Maju se pronunció en sus redes sociales que se siente "muy cansada" de las especulaciones de los medios. La exreina de belleza advirtió que no permitirá que la sigan relacionando con otras personas y que tomará medidas legales para frenar los rumores.

La conductora de ATV no dudó en responder. Magaly recalcó que su programa no difundió chats privados y que todo lo que ha contado fue previamente confirmado.

"No sé cómo tiene la cara de amenazar", dijo Magaly. "Nosotros sí corroboramos con el protagonista. Investigamos durante meses y confirmamos la información con nuestras fuentes. A diferencia de muchos, aquí no trabajamos con rumores de pasillo. Lo que decimos está sustentado", aseguró.

Medina incluso retó a Maju a que demuestre que todo es mentira. Advirtió que, si decide iniciar acciones legales, deberá presentar pruebas sólidas para sustentar su acusación.

"Dice que se viene difundiendo información falsa sobre ella. Ahora Maju, ¿falsa? Tendrás que demostrarlo. Si quieres demandar a alguien tendrás que demostrar que es falsa. Que haya una falsedad o dos en medio de todo, no quiere decir que en este programa hemos dicho que sean verdaderas. O sea, no sé cómo ella tiene la cara de venir a amenazar", sentenció con firmeza.

Los chats bajo la lupa

La periodista de espectáculos aclaró que en su espacio decidieron no mostrar las supuestas conversaciones privadas que circulan en otros portales ya que difundir material íntimo es un delito. Aclaró que, incluso si esas pruebas provinieran de la propia pareja de la conductora, no se pueden exhibir por tratarse de información privada.

"Dicen que esos chats los habría alcanzado el mismo esposo de la conductora, pero igual, aunque te los mande Dios, no puedes difundirlos porque son privados", comentó en vivo.

Aun así, remarcó que los datos sobre el presunto romance de Maju con su productor Christian Rodríguez y el supuesto acercamiento con el actor colombiano George Slebi no surgieron de simples rumores. Según dijo, cuentan con respaldo para sustentar lo difundido, aunque no muestren los chats.

"Nosotros tenemos forma de probar toda esa información, tenemos cómo nos confirmaron esa información. No hemos mostrado chats porque no teníamos por qué, pero sí tenemos pruebas", recalcó.

La conductora también cuestionó que Maju meta a todos los medios en el mismo saco. La periodista consideró que, en lugar de amenazar con demandas, la presentadora debió salir a desmentir los mensajes si eran falsos.

"Ella debió salir a decir que esos chats eran falsos, pero en lugar de eso engloba a todos. Hay quienes la han vinculado de manera aventurera, pero no es nuestro caso", subrayó.

En conclusión, Maju Mantilla insiste en que defenderá su nombre en los tribunales, mientras Magaly Medina deja claro que no tiene miedo. La conductora señala que tiene pruebas, dejando la puerta abierta para que este enfrentamiento siga siendo uno de los más comentados en la farándula peruana.