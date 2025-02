Mark Vito olvida a su chibola bailando con tres jovencitas: "Mi corazón está roto, pero está disponible"

Mark Vito, ex esposo de Keiko Fujimori y actual influencer en redes sociales, fue captado el último fin de semana disfrutando de una fiesta en Barranco, donde no pasó desapercibido. En el evento, el tiktoker fue visto bailando animadamente con tres jovencitas y rodeado de un grupo de asistentes que no superaban los 25 años, a pesar de que él ya bordea los 50.

Mark Vito disfruta la soltería y baila con tres jovencitas

Según el programa 'Amor y Fuego', Mark llegó al evento tomado de la mano de una anfitriona, lo que generó rumores sobre su vida sentimental. Sin embargo, lejos de ocultarse, el influencer se mostró relajado y con su ya conocido buen humor.

Cuando fue consultado sobre su estado emocional, soltó una llamativa respuesta: "El corazón está roto pero está disponible, ¿qué te puedo decir? (...) estamos pasándola de pitrimitri".

Desde su separación de Keiko Fujimori en 2022, Mark Vito ha dado un giro radical a su imagen. De ser una figura discreta en el ámbito político, pasó a convertirse en un personaje mediático con un contenido centrado en el fitness, el baile y el entretenimiento juvenil en TikTok. Su cambio físico y carismática personalidad le han permitido ganar miles de seguidores, convirtiéndose en una figura popular entre el público joven.

Mark Vito llora por su ex

El influencer, Mark Vito, inició el año 2025 sorprendiendo a todos sus seguidores en redes sociales al anunciar el termino de su relación con Sofía Chirinos. A través de un vídeo, el exposo de Keiko Fujimori se mostró afectado por la noticia.

Está decisión cayó como un baldazo de agua fría para todos los fans de la pareja debido qué hasta no muy poco seguían compartiendo fotos juntos en sus redes personales y también compartieron junto la navidad.

La relación entre Sofía y Mark Vito Villanella salió a la luz en mayo de 2024, tras ser captados juntos. Desde entonces, la pareja ha compartido momentos románticos en redes sociales.

Sim embargo, el día de hoy, jueves 2 de enero, Mark, dio por finalizada la relación entre ambos dejando en claro que fue una decisión de mutuo acuerdo entre ambos y que no existe infidelidad de por medio con el fin de evitar que se generen malos entendidos.

El video de su aparición en Barranco ya circula en redes sociales y ha generado todo tipo de reacciones. Mientras algunos celebran su nueva etapa de soltería, otros cuestionan su preferencia por entornos juveniles. Lo cierto es que Mark Vito sigue dando de qué hablar y, al parecer, disfrutando al máximo esta nueva faceta de su vida.