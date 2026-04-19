Melanie Martínez sorprende al revelar que busca tener su propia orquesta: "Uno tiene que pensar en grande"

El lanzamiento de "Que no me provoque", de Pamela Franco y Melanie Martínez, generó comentarios no solo por su ritmo, sino por el supuesto mensaje dirigido al padre de sus hijas. En medio de la expectativa, Melanie Martínez se pronunció y reveló detalles de su pasado y sus aspiraciones musicales.

Melanie Martínez habla de su duro pasado y su regreso a la música

Durante su participación en 'El Reventonazo de la Chola', Melanie Martínez recordó el complicado momento que enfrentó cuando su vida privada quedó expuesta tras la infidelidad del padre de su hija mayor. La cantante confesó que ese episodio la golpeó profundamente.

"Fue muy duro para mí, no pensé que me iba a pasar algo así, pero tuve que afrontarlo, me dolió muchísimo, mi niña estaba pequeña, fue la primera vez que estuve tan expuesta a los medios. Muchos creen que solo dar una pensión es cumplir con el deber de padre cuando el proceso es más que eso", expresó con evidente emoción.

Pese a ese difícil capítulo, la artista aseguró que logró salir adelante y hoy regresa con más fuerza que nunca. Incluso, sorprendió al revelar sus ambiciosos planes dentro de la industria musical, dejando en claro que no piensa quedarse en un solo estilo.

"Yo canto de todo así que mi orquesta va a ser internacional. (¿O sea vas a tener tu orquesta?) A eso aspiro, algo que me ha enseñado la vida es que uno tiene que pensar en grande, manifestar las cosas para que lleguen. Así como cuando empecé vendiendo dos o tres helados al día y ahora vendo más de 100", comentó, mostrando su entusiasmo por el futuro.

@rkt696 Melanie Martínez sorprende al revelar que busca tener su propia orquesta ♬ sonido original - rkt696

Christian Cueva respalda a Pamela Franco y el nuevo tema

El estreno de "Que no me provoque" también contó con la presencia de Christian Cueva, quien viajó a Lima para acompañar a Pamela Franco en este importante momento. Las cámaras del programa "Amor y Fuego" captaron al futbolista durante la celebración del lanzamiento, donde no dudó en mostrar su respaldo.

Al ser abordado por la prensa, el popular 'Aladino' prefirió dar protagonismo a las cantantes, destacando que el éxito del tema les pertenece. Sin embargo, sí tuvo palabras de reconocimiento hacia el trabajo realizado.

"Felicitaciones (apoyando a tu 'Bomba Sexy') infaltable hermano", dijo inicialmente. Luego, al ser consultado sobre su opinión del tema, añadió con entusiasmo: "Elegante hermano ¿Te gusta? vayan a reproducirlo".

Su presencia no pasó desapercibida y avivó aún más los comentarios en redes sociales, donde los seguidores continúan especulando sobre el significado de la canción y su posible dedicatoria.

El lanzamiento de "Que no me provoque" marca una nueva etapa para Pamela Franco y Melanie Martínez, y confirma el regreso de esta última tras años de ausencia. La cantante reaparece con una historia de resiliencia y metas internacionales, dispuesta a retomar su camino en la música con determinación.