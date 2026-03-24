Onelia Molina siempre tuvo pretendientes a pesar de estar con Mario Irivarren: "Respetaba, ahora estoy soltera"

Onelia Molina se encuentra nuevamente disfrutando de su soltería tras terminar con Mario Irivarren por ser infiel en Argentina con otras mujeres. Es así como ha revelado que los pretendientes han aumentado desde que se separó, aunque siempre los tuvo.

¡Siempre tuvo pretendientes!

Durante una conversación con el programa 'América Espectáculos', Onelia Molina fue consultada sobre sus recientes salidas con sus amigos tras terminar su relación con Mario Irivarren. Así mismo, señaló que no tiene por qué guardar luto a alguien que le fue infiel.

Así mismo, le preguntaron si le empezaron a caer pretendientes desde que está soltera, pero sorprende al revelar que siempre los tuvo a pesar de tener una relación amorosa. Aún así no hacía caso a aquellos hombres y ponía sus límites, pero ahora está nuevamente soltera.

"Siempre han estado (los pretendientes), pero ahora estoy soltera. En su tiempo, estaba con pareja, respetaba mucho, ponía muchos límites. Ahora estoy sola y la verdad que no quiero nada con nadie", expresó.

Onelia Molina no desea iniciar una relación

La odontóloga dejó en claro que si bien no piensa regresar con Mario Irivarren, lo que ha pasado no ha sido nada fácil y necesita heridas que sanar. Por ello, señala que no pretende empezar a salir con alguien, solo disfrutar de su soltería y que así estaría bien.

"Estoy en una etapa en la que quiero estar sola, sanar heridas, no es fácil, extraño muchas cosas, extraño a mis gatos, extraño la familia que quería, pero bueno es un proceso y voy a estar bien", declaró.

Rechaza 'luto' por Mario Irivarren

Rafael Cardozo opinó que Onelia Molina debía tomarse al menos tres semanas sin salir ni mostrarse. Pero la influencer no dudó en responderle y marcar su posición frente a ese comentario.

"Malísimas. Yo creo que por qué tengo que guardar luto a una persona que me faltó respeto. No, no pienso igual que él, la verdad. Yo estoy haciendo las cosas bien, estoy tranquila, estoy saliendo con amigos, siempre he tenido una vida social muy activa y no la voy a dejar de tener", dijo.

De esta manera, Onelia Molina deja en claro que no pretende guardar luto por Mario Irivarren y disfrutar su soltería. A pesar de contar con muchos pretendientes, prefiere no iniciar una nueva relación romántica porque quiere sanar sus heridas y estar soltera por un buen tiempo disfrutando de sus salidas con amigos.