Arquero de Sport Boys es acusado por su esposa de infidelidad con influencer: "Le dije que era casado"

El arquero de Sport Boys, Steven Rivadeneyra, quedó en el centro de la polémica tras las acusaciones de su esposa Tanía Herrera Rambla, quien denunció una presunta infidelidad con la influencer Georgina Dixon. La denuncia se expuso en Magaly TV, La Firme, donde se mostraron conversaciones y detalles del caso.

Esposa del arquero expone supuesta infidelidad

La denuncia se hizo pública en el programa Magaly TV, La Firme, donde Herrera brindó su testimonio y explicó cómo descubrió la presunta traición. Según relató, los hechos ocurrieron cuando tenía siete meses y medio de gestación, lo que agravó el impacto emocional de la situación.

"Había un adulterio de por medio", afirmó con firmeza, dejando en claro que lo ocurrido marcó un quiebre en su matrimonio.

La esposa del futbolista aseguró que accedió a material comprometedor que incluiría fotos, videos y conversaciones entre Rivadeneyra y la influencer Georgina Dixon. Este hallazgo, según explicó, confirmó sus sospechas y cambió por completo el rumbo de su relación.

Herrera detalló que la evidencia no solo reforzó sus dudas, sino que evidenció una conducta reiterativa que terminó por afectar la confianza en la pareja. Para ella, este episodio representó un punto sin retorno en su vida matrimonial.

Esposa confrontó a la influencer y revela nuevos episodios

El conflicto alcanzó su punto más crítico el pasado 21 de enero, cuando Herrera aseguró haber encontrado pruebas directas en el celular del futbolista. Tras ese hallazgo, decidió enfrentar tanto a su esposo como a la influencer involucrada.

"Le dije que era un hombre casado, que yo estaba embarazada", contó, al detallar el momento en que se comunicó con Dixon para advertirle sobre la situación. Incluso mostró mensajes enviados directamente a la influencer: "Lamentablemente hoy le tuve que sacar la careta y ver que esto no solo lo hace contigo, sino también con otra mujer".

Por su parte, Dixon respondió a través de los chats difundidos en televisión, negando haber conocido la situación sentimental del arquero.

"Solo me dijo que estaban separados (...) tampoco quiero quedar como la engañada porque nunca tuve intención de tener algo", señaló, deslindando responsabilidad.

La situación no terminó ahí. Herrera aseguró que el 24 de febrero volvió a encontrar a Rivadeneyra junto a Dixon en el Country Club, un lugar significativo para la pareja, ya que allí celebraron su matrimonio.

"Me di con la sorpresa (...) estaban los dos allá", relató.

Además, la denunciante afirmó que, tras confrontar al arquero con estas pruebas, él habría reaccionado de forma violenta. También reveló que permaneció más de un mes en el departamento que compartían, pero que fue desalojada apenas tres días antes de dar a luz, lo que agravó aún más el conflicto.

En conclusión, el caso de Steven Rivadeneyra sigue generando repercusiones en el ámbito deportivo y mediático, mientras las declaraciones de Tanía Herrera Rambla abren debate sobre la exposición de conflictos personales en televisión y su impacto emocional en contextos familiares delicados.