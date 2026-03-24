RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INESPERADO!

Arquero de Sport Boys es acusado por su esposa de infidelidad con influencer: "Le dije que era casado"

La esposa de Steven Rivadeneyra lo denunció públicamente por una presunta infidelidad con una influencer a la que confrontó directamente tras descubrir chats y encuentros.

Arquero de Sport Boys es acusado por su esposa de infidelidad con influencer.
Arquero de Sport Boys es acusado por su esposa de infidelidad con influencer. (Composición: La Karibeña)
24/03/2026

El arquero de Sport Boys, Steven Rivadeneyra, quedó en el centro de la polémica tras las acusaciones de su esposa Tanía Herrera Rambla, quien denunció una presunta infidelidad con la influencer Georgina Dixon. La denuncia se expuso en Magaly TV, La Firme, donde se mostraron conversaciones y detalles del caso.

Esposa del arquero expone supuesta infidelidad

La denuncia se hizo pública en el programa Magaly TV, La Firme, donde Herrera brindó su testimonio y explicó cómo descubrió la presunta traición. Según relató, los hechos ocurrieron cuando tenía siete meses y medio de gestación, lo que agravó el impacto emocional de la situación.

"Había un adulterio de por medio", afirmó con firmeza, dejando en claro que lo ocurrido marcó un quiebre en su matrimonio.

La esposa del futbolista aseguró que accedió a material comprometedor que incluiría fotos, videos y conversaciones entre Rivadeneyra y la influencer Georgina Dixon. Este hallazgo, según explicó, confirmó sus sospechas y cambió por completo el rumbo de su relación.

Herrera detalló que la evidencia no solo reforzó sus dudas, sino que evidenció una conducta reiterativa que terminó por afectar la confianza en la pareja. Para ella, este episodio representó un punto sin retorno en su vida matrimonial.

Bryan Torres se luce en SALIDITAS con integrante de Son Tentación ¿Un nuevo romance?
Lee también

Bryan Torres se luce en SALIDITAS con integrante de Son Tentación ¿Un nuevo romance?

Esposa confrontó a la influencer y revela nuevos episodios

El conflicto alcanzó su punto más crítico el pasado 21 de enero, cuando Herrera aseguró haber encontrado pruebas directas en el celular del futbolista. Tras ese hallazgo, decidió enfrentar tanto a su esposo como a la influencer involucrada.

"Le dije que era un hombre casado, que yo estaba embarazada", contó, al detallar el momento en que se comunicó con Dixon para advertirle sobre la situación. Incluso mostró mensajes enviados directamente a la influencer: "Lamentablemente hoy le tuve que sacar la careta y ver que esto no solo lo hace contigo, sino también con otra mujer".

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes se olvidan de Jossmery Toledo celebrando su aniversario: "El amor es resistir"
Lee también

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes se olvidan de Jossmery Toledo celebrando su aniversario: "El amor es resistir"

Por su parte, Dixon respondió a través de los chats difundidos en televisión, negando haber conocido la situación sentimental del arquero. 

"Solo me dijo que estaban separados (...) tampoco quiero quedar como la engañada porque nunca tuve intención de tener algo", señaló, deslindando responsabilidad.

La situación no terminó ahí. Herrera aseguró que el 24 de febrero volvió a encontrar a Rivadeneyra junto a Dixon en el Country Club, un lugar significativo para la pareja, ya que allí celebraron su matrimonio. 

"Me di con la sorpresa (...) estaban los dos allá", relató.

Además, la denunciante afirmó que, tras confrontar al arquero con estas pruebas, él habría reaccionado de forma violenta. También reveló que permaneció más de un mes en el departamento que compartían, pero que fue desalojada apenas tres días antes de dar a luz, lo que agravó aún más el conflicto.

En conclusión, el caso de Steven Rivadeneyra sigue generando repercusiones en el ámbito deportivo y mediático, mientras las declaraciones de Tanía Herrera Rambla abren debate sobre la exposición de conflictos personales en televisión y su impacto emocional en contextos familiares delicados.

Temas relacionados Espectáculos Esposa Georgina Dixon infidelidad Steven Rivadeneyra

Siga leyendo

Lo Más leído

Francho Sierralta, amigo casado de Mario y Said, toma drástica decisión tras ampay en Argentina

Stiven Franco ingresa oficialmente a Armonía 10 de Piura: "Soñé con ser muy grande"

Said Palao y Mario Irivarren continuaron la fiesta con más mujeres en una casa en Argentina ¡Segunda parte!

¡Tragedia en la Carretera Central! Bus con músicos cae al río Mantaro dejando un fallecido y varios heridos

Said Palao se quiebra al pedirle perdón a Alejandra Baigorria en 'EEG' tras ampay: "Estoy arrepentido"

últimas noticias
Karibeña