Rosángela Espinoza rechaza reto de besito en la boca con Patricio Parodi en 'EEG': "Ya estoy divorciada de él"

La guerrera de Esto es Guerra, Rosángela Espinoza, volvió a ser protagonista en redes y televisión, esta vez alejada de conflictos con sus compañeros. La modelo sorprendió al negarse a participar en un reto junto al capitán Patricio Parodi.

Rosángela se niega al reto con Patricio Parodi

El episodio ocurrió durante una reciente emisión de Esto Es Guerra, cuando Rosángela solicitó al Tribunal un desafío que le permitiera intercambiar a Karen Dejo y Melissa Loza entre los equipos de Guerreros y Combatientes. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el reto involucró a Patricio Parodi en el famoso juego del "besito en la boca".

Ante la propuesta, Rosángela abandonó momentáneamente el set y dejó en claro que no participaría, alegando que no mantiene comunicación con el capitán. Incluso bromeó sobre su relación con él, sugiriendo que, de algún modo, "ya estaban divorciados". Como se recuerda hace un tiempo ambos personajes protagonizaron una escena de boda.

"¿Yo pensé que ibas a aceptar el reto para que vuelva Melissa y que Karen se vaya para allá? No, mi amor, no, no, no. Ya con todo lo que pasó, ya nada más yo, ya me divorcié hace tiempo. Así que no se vuelve, así que ya estoy divorciada de él", explicó la guerrera para América Espectáculos, provocando risas entre sus seguidores y el público del programa.

Con esta postura, Rosángela reafirmó su carácter y su independencia dentro del show, dejando claro que solo participa en retos con los que se siente cómoda y evita conflictos innecesarios con otros integrantes.

Fascinada con el presidente José Jerí

El viernes 23 de enero, Rosángela Espinoza acudió al tradicional Club Unión para realizar una sesión de fotos profesionales. El lugar, ubicado frente a la Plaza Mayor, ofrece una vista privilegiada hacia Palacio de Gobierno, escenario que la influencer aprovechó para compartir contenido con sus seguidores en Instagram.

En una de sus historias, la modelo apareció con un vestido blanco y ruleros en el cabello mientras señalaba hacia la Casa de Pizarro con evidente emoción. "Mi casa. ¿Dónde vive el presidente? ¿Allá? Ahí voy", expresó entre risas, generando comentarios inmediatos entre quienes la acompañaban.

Segundos después, algunas personas del entorno de Rosángela le advirtieron que el presidente José Jerí se encontraba justamente en la puerta de Palacio de Gobierno. La influencer reaccionó con sorpresa y decidió acercarse para comprobar si se trataba de una broma o de una coincidencia real.

Al confirmar la presencia del mandatario, quien vestía camisa blanca y jean, Espinoza no ocultó su asombro y se limitó a comentar: "Las coincidencias".

Rosángela Espinoza se consolida como una de las figuras más carismáticas de Esto es Guerra, por su espontaneidad en el programa y cercanía con el público en redes. Desde negarse a retos incómodos hasta mostrar entusiasmo por la vida pública, mantiene a sus seguidores atentos y reafirma su estilo auténtico.