Samantha Batallanos revela romance con empresario alemán tras gira por Europa: "Es bellísimo, de ojos azules"

Samantha Batallanos acaparó la atención en redes al mostrar su recorrido por Europa por Italia, Suiza, Francia y España. La modelo compartió imágenes en exclusivos restaurantes y hoteles, siempre posando sola, lo que despertó sospechas sobre su compañía. Tras semanas de especulaciones, decidió revelar quién está detrás de la extensa travesía.

Samantha revela galán europeo

En entrevista televisiva, Samantha Batallanos confirmó que el hombre con el que ha compartido su recorrido por Europa es un empresario alemán de 40 años, residente en Suiza. La modelo no evitó referirse a la estabilidad económica de su pareja y lo describió, sin rodeos, como alguien de "billetera gruesa", comentario que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

"La vida me saca la basura del camino para ponerme cosas bonitas, buenas. Hasta ahorita todo bien. Estoy de vacaciones en Suiza, aún seguiré trabajando, porque quiero ser una persona independiente", señaló, dejando claro que no piensa abandonar sus proyectos profesionales pese al romance.

Batallanos se mostró entusiasmada al hablar de su nueva pareja, a quien calificó como "bellísimo, de ojos azules, fino y elegante". Además, explicó que fue él quien tomó la iniciativa y viajó en repetidas ocasiones al Perú para conquistarla. Según contó, nunca imaginó que terminaría cediendo ante su insistencia.

La modelo señaló que el empresario conoce sus vínculos pasados con Jonathan Maicelo y Álvaro Rod, sin que ello genere conflictos. Entre risas, contó que él bromea diciendo que estuvo soltera para finalmente llegar a su vida. Pese a la exposición, Samantha Batallanos evitó mostrar su rostro y mantiene su identidad en reserva.

Visitó Perú y conoció su entorno

Samantha también reflexionó sobre su pasado y reconoció que antes aceptaba dinámicas que hoy no toleraría. Ahora prioriza el respeto, la estabilidad y la reciprocidad. Ese cambio se refleja en la forma en que habla de su actual pareja. Pese a admitir que se trata de un hombre con una sólida posición económica, insistió en no convertir su romance en un espectáculo público.

"La gente no puede destruir lo que no ve, ya no quiero (exponerlo)", reiteró. En un medio donde la sobreexposición resulta frecuente, su decisión apunta a proteger la relación.

La modelo confirmó que el empresario alemán visitó el Perú en varias ocasiones e incluso lo llevó al icónico programa de La Chola Chabuca.

"Lo llevé a la 'Chola', él ha ido a Perú varias veces, el que me ha conquistado ha sido él. Es empresario", agregó. Con ello, dejó entrever que el vínculo no es superficial y que existe un interés genuino por integrarse a su entorno y conocer su cultura.

Tras semanas de rumores, Samantha Batallanos confirmó que su viaje por Europa no fue en solitario. La modelo vive una nueva etapa sentimental con un empresario alemán que respeta su independencia y comparte su visión de estabilidad. Aunque disfruta de los lujos y los viajes, insiste en mantener reserva para proteger el vínculo