¿Sigue la novela? Samahara se reencontró con Youna en EE. UU. y protagonizan tierno baile de la mano

Samahara Lobatón volvió a captar la atención tras viajar a Estados Unidos y reencontrarse con Youna, padre de su primera hija. El acercamiento, precedido por coqueteos en transmisiones en vivo que desató rumores de reconciliación. En un reciente 'live' en Kick, ambos se mostraron muy cercanos e incluso él intentó robarle un beso, avivando las especulaciones.

Reencuentro en Estados Unidos y complicidad en vivo

El viaje de Samahara se produjo poco después de que ella expresara públicamente su apoyo a Youna, quien fue diagnosticado con cáncer y organizó una rifa pro-salud. A partir de ese momento, ambos intensificaron sus transmisiones conjuntas en TikTok, donde dejaron ver una relación cordial y cercana.

Durante su estadía en Estados Unidos, caminaron juntos, se abrazaron y compartieron bromas frente a la cámara. En una de las transmisiones, Youna lanzó un comentario que no pasó desapercibido:

"Suegra, saluda", dijo dirigiéndose a Melissa Klug, quien acompañó a su hija en el viaje. La empresaria respondió con humor: "Soy violinista", frase que generó risas entre los presentes.

La complicidad entre Samahara Lobatón y Youna ilusionó a sus seguidores. En clips se les vio cantando y bailando reguetón entre miradas y sonrisas, y en plena transmisión él afirmó estar soltero, comentario que muchos tomaron como indirecta. Usuarios también destacaron que Samahara lucía feliz tras terminar su relación con Bryan Torres.

Incluso Melissa Klug manifestó públicamente que no vería con malos ojos una eventual reconciliación entre su hija y Youna, lo que incrementó las expectativas del público.

Samahara descarta reconciliación

Sin embargo, la propia Samahara Lobatón decidió poner freno a los rumores. Este miércoles 18 de febrero, durante su participación en el programa América Hoy, aclaró que los coqueteos que protagoniza con Youna forman parte de una dinámica creada para entretener en redes sociales y negó cualquier intención de retomar la relación.

"Con nadie, no voy a regresar con nadie, voy a estar soltera todo el año. (Con Youna no has regresado pero hay coqueteos en el live) Es parte de la novela turca auspiciado por el Larco Herrera, así lo hemos puesto. Voy a estar soltera", afirmó la influencer, dejando claro que no planea reconciliarse.

Con esas declaraciones, la joven madre dejó claro que su prioridad actual es mantenerse soltera y enfocarse en su vida personal y profesional. Aunque mantiene una relación cordial con el padre de su hija mayor, descartó cualquier reconciliación sentimental.

El reencuentro entre Samahara Lobatón y Youna generó expectativa por la química vista en sus transmisiones. Sin embargo, la influencer aclaró que el coqueteo es parte de un juego mediático y no implica un regreso amoroso. Por ahora, la historia seguirá en el terreno digital, mientras ella insiste en que permanecerá soltera todo el año.