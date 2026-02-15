Suheyn Cipriani llora por su ruptura con Macarius y su amiga la 'cuadra' en pleno live: "¿De qué vas estar triste?"

Suheyn Cipriani volvió al centro de la atención tras confirmar el fin de su relación con el streamer Macarius, Diego Aguilar. Después de anunciar en una transmisión en vivo que estaba soltera y que la ruptura ocurrió en una fecha especial, la modelo reapareció en redes mostrando su lado más vulnerable.

Suheyn llora por Macarius y su amiga la confronta en vivo

Suheyn Cipriani realizó un nuevo 'live' donde no pudo contener las lagrimas al hablar del joven creador de contenido. La modelo admitió que continúa enamorada del streamer y que la ruptura le duele más de lo que imaginaba. La modelo explicó que, de no sentirse tan involucrada emocionalmente, la situación sería distinta.

"Si no hubiera estado tan enamorada como estoy no me importaría. Estoy enamorada y es una joda de verdad, el amor es hermoso pero al mismo tiempo te hace débil", expresó con la voz entrecortada.

En otro momento del 'live', anunció que planea alejarse temporalmente de las redes sociales para enfocarse en su trabajo y en sus hijos. Reconoció que los comentarios del público influyen en su estado emocional y que se considera una persona sensible frente a este tipo de situaciones.

"A veces pedirle a ustedes que me hablen de un tema es más así que dejaré de transmitir por unos días, voy a dedicarme a trabajar que es lo que mejor hacer y mis hijos. Por ahí que subo un TikTok porque a veces transmitir es un poquito difícil por los comentarios, saben que soy muy sensible", dijo.

La transmisión tomó un giro inesperado cuando su amiga Anneth Thorsen se unió para conversar con ella en vivo. Sin embargo, lejos de consolarla únicamente, la cuestionó por mostrarse tan afectada por la ruptura.

"¿Me puedes explicar por qué estás triste?. Está bien, uno puede estar enamorada, ilusionado, pero ¿de qué debes estar triste? Tus hijos están bien, tú estás bien, trabajas. No te me vas a morir porque se va o no se va, puedes buscar otro feo", le dijo en tono directo, generando sorpresa entre los espectadores.

Macarius también expresa su tristeza

Por su parte, Macarius también utilizó sus plataformas digitales para compartir su versión. El streamer aseguró que se siente afectado por la ruptura y por los comentarios negativos que recibe en redes sociales. Además, dejó en claro que aún mantiene sentimientos por Suheyn.

"Me siento mal, triste, en las redes me están llenando con comentarios feos, yo no hice nada malo. Solo puedo decir que estoy enamorado de ella, que la extraño y la quiero mucho, pero a ella no le digan nada, por favor, no la molesten, es una gran persona. Ahorita no sé qué hacer, no quiero llamarla porque me puede reñir y me asusta cuando lo hace, no puedo viajar a Lima, si algo le dicen yo me desaparezco de su vida", precisó el arequipeño.

Sus palabras evidencian que la ruptura no solo impactó a la modelo, sino también al streamer, quien pidió a sus seguidores que no ataquen a Cipriani.

La ruptura entre Suheyn Cipriani y Macarius sigue generando repercusión en redes. Ambos admiten que aún mantienen sentimientos, lo que confirma que la separación no fue sencilla. Mientras la modelo evalúa alejarse un tiempo del entorno digital para cuidar su bienestar, el streamer enfrenta críticas y expresa su tristeza.