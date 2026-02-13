Suheyn Cipriani habría terminado con Macarius durante el cumpleaños de su hija: "Fue un poco cruel"

Suheyn Cipriani sorprendió a sus seguidores al confirmar públicamente el fin de su relación con el streamer Macarius. La modelo utilizó una transmisión en vivo para aclarar su situación sentimental y lo que más llamó la atención no solo fue el anuncio de la ruptura, sino la fecha en que ocurrió.

Suheyn Cipriani confirma ruptura con Macarius

La exreina de belleza decidió hablar del tema mientras realizaba un live que coincidía con el cumpleaños de su hija y abordó los comentarios de la gente. La modelo dejó entrever su incomodidad por la manera en que se dieron las cosas y señaló que la decisión no se tomó en el momento más adecuado.

"En cumpleaños de mi hija. Creo que hasta para hacer las cosas uno tiene que pensar en los demás. Y si quieres tomar alguna decisión o algo, creo que hacer las cosas así justo en el cumpleaños de mi hija fue un poco cruel, pero bueno, no pasa nada. Siempre sonreíamos; las cosas siempre van a estar bien y nada. Los quiero mucho", expresó con semblante serio.

Sus palabras generaron múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes intentaron conocer más detalles sobre los motivos de la ruptura. Sin embargo, Suheyn evitó profundizar en las razones y prefirió mantener la reserva.

"Estoy bien, estoy soltera, es lo único que tienen que saber y ya", afirmó con firmeza.

Por su parte, el streamer Macarius no se ha pronunciado sobre la ruptura y solo compartió historias en Instagram sin mencionar a la modelo ni explicar los motivos. Viajaba con frecuencia de Arequipa a Lima para verla y ambos habían oficializado su relación; incluso se esperaba que ella lo sorprendiera el 14 de febrero, lo que generó expectativa entre sus seguidores.

Suheyn y su postura frente a la infidelidad

La confirmación de la ruptura también trajo a la memoria declaraciones pasadas de Suheyn Cipriani sobre los límites que no estaría dispuesta a tolerar en una relación. En una entrevista previa con el diario Trome, la modelo dejó clara su postura frente a una posible traición.

"No, para nada, se acaba todo ahí, ni siquiera una duda, para mí la confianza es todo. Yo me entrego mucho, no sé si es un defecto, pero una vez que rompen mi confianza, ya no es lo mismo." dijo.

Aunque Suheyn no vinculó estas declaraciones con el fin de su relación actual, varios usuarios recordaron esas palabras y comenzaron a especular en redes sociales.

Suheyn Cipriani confirmó que vuelve a la soltería tras terminar su relación con Macarius. Aunque evitó detallar los motivos, dejó entrever que la fecha de la ruptura la golpeó emocionalmente. Mientras el streamer guarda silencio, la modelo se refugia en el apoyo de sus seguidores, cerrando un capítulo que parecía prometedor.