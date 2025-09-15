Tula Rodríguez apoya a Maju Mantilla tras supuesta infidelidad a Gustavo Salcedo: "Creo en lo que dice"

La separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo continúa generando titulares tras las insinuaciones de Magaly Medina sobre una presunta infidelidad de la exreina de belleza con Christian Rodríguez Portugal, productor del programa 'Arriba Mi Gente'. En medio de la polémica, Tula Rodríguez rompió su silencio y expresó su respaldo a la conductora trujillana, dejando en claro que confía plenamente en su amiga.

Tula apoya a Maju y pide respeto

En declaraciones para el programa 'Todo se filtra', Tula Rodríguez fue consultada directamente por la supuesta infidelidad. La conductora no dudó en respaldar a Maju, con quien mantiene una amistad de varios años, y aseguró que confía plenamente en su palabra.

"Conozco a Maju, es mi amiga de años, y si ella dice que es mentira, es mentira. Yo le creo. Nosotras somos amigas, pero también, siendo objetiva, conozco a Gustavo y siempre lo he visto buen papá, un caballero. Entonces, lo único que puedo opinar es que estoy segura de que van a llegar a buen puerto para un divorcio saludable", afirmó Rodríguez.

Además, Tula reconoció que la noticia la tomó por sorpresa, al igual que a muchas personas. Sin embargo, se mostró cauta cuando se le preguntó si veía posible una reconciliación entre Mantilla y Salcedo.

"Sí, pues, sorprendió a todos, me incluyo, pero así pasa en las vidas personales. La verdad es que en temas de a dos salimos sobrando los terceros. Pero si eso sucediera, será algo que ellos deciden, y en buena hora para ellos", expresó.

Maju Mantilla se refugia en el norte del país

Mientras los rumores continúan, Maju Mantilla optó por alejarse de la capital. El fin de semana del 13 de septiembre compartió en Instagram imágenes desde Zorritos Bungalows, el hospedaje que administra junto a Gustavo Salcedo en Tumbes. Su viaje ocurrió en medio de la tormenta mediática, lo que generó nuevas especulaciones sobre su estado de ánimo.

En las redes sociales del establecimiento aún circula un video de una visita anterior, donde Maju y Gustavo aparecen sonrientes, compartiendo un desayuno frente al mar. Aquella postal de armonía contrasta con la reciente confirmación de Salcedo sobre el fin de su matrimonio, publicada horas después de que ese material saliera a la luz.

Publicación de Maju Mantilla en Zorritos.

Aunque, ni Maju Mantilla ni Gustavo Salcedo han ofrecido más detalles sobre los motivos de su separación. Sin embargo, las palabras de Tula Rodríguez muestran el apoyo incondicional que la exmiss peruana recibe de su entorno más cercano.