Xoana González arremete contra Pedro Aquino tras engañar a su esposa: "No aprende"

Hace años atrás, Xoana González expuso a Pedro Aquino con conversaciones donde afirmaba estar separado de su esposa y querer una 'amistad' con ella. Tras seis años después, el pelotero fue ampayado engañando a su esposa, y Xoana vuelve a destruirlo.

Xoana González destruye a Pedro Aquino

En una entrevista con el medio 'El Trome', Xoana González recordada por haber expuesto a Pedro Aquino hace año atrás, ahora salió a opinar sobre su nuevo ampay. La joven no dudó en arremeter señalando que el pelotero no ha aprendido de sus errores del pasado y no valoró a su esposa.

"Sí. Parece que los hombres no aprenden. Evidentemente, no cambió nada. Hay hombres que no saben valorar a las mujeres que tienen en su casa. Conozco a Raiza, es mi amiga. Me parece bien que entre mujeres nos avisemos si tu marido te está siendo infiel, para así tomar decisiones, separarte o vengarte (risas)", expresó.

Así mismo, afirma estar a favor de las mujeres que exponen a los infieles y reveló que es amiga de Raiza, la joven quien expuso que Aquino le fue infiel a su esposa con ella.

"¿De dónde conoces a Raiza? Hicimos varios videos juntas para 'Onlyfans', es hermosa y atrae a muchos hombres. (¿Tú cómo estás?) Muy bien, por suerte. Estoy entrenando duro, con mis expos de arte y en paralelo sigo con el 'Onlyfans'", señaló.

Mujer confirma infidelidad del pelotero

El programa de Magaly Medina ha captado a Pedro Aquino ingresando a la casa de una joven en Surquillo el pasado 28 de abril. Esta mujer sería Raiza Martínez, quien señala conocer al pelotero desde el 30 de diciembre de 2025 por medio de las redes sociales.

Así mismo, la joven compartió los mensajes que tenía con el futbolista de Alianza Lima, donde le pedía fotografías y visitar su casa desde hace meses, pero revela que tenía un estricto horario para poder visitarla.

"Que le mande fotitos más sensuales, sin nada. Lo volví loco hasta que me dijo 'quiero verte, puedo temprano, puedo en la noche'. Tenía horas específicas al parecer, me decía muy temprano 7:30 de la mañana o me escribía muy tarde como 11 de la noche", declaró la joven.

De esta manera, Pedro Aquino fue descubierto nuevamente siendo infiel a su esposa tras ser expuesto por la joven Raiza. Ahora, Xoana González arremete contra el pelotero señalando que no ha aprendido y no valora a su mujer, quien decidió terminar con él tras el ampay.