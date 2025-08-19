Youna expone chats donde Samahara lo condiciona con no volver a ver a su hija: "Ni como papá sirves"

La batalla mediática entre Youna y Samahara Lobatón parece no tener cuándo acabar, ya que después de que la influencer participara en El valor de la verdad, se ha desatado una ola de respuestas a través de redes sociales. Además, el barbero compartió una serie de chats en los que la madre de su hija queda mal parada.

Youna expone chats con Samahara

El joven, que actualmente reside en Estados Unidos, utilizó sus historias de Instagram para indicar que ha estado recibiendo amenazas en los últimos días. Según dijo, Samahara le habría enviado un mensaje amenazando a su pequeña, en vista de que hoy sería el último día que estaría a su lado.

"Acaba de llamar a mi hija, diciéndole: 'Abraza muy fuerte a tu papá, porque nunca más lo verás' ", escribió Youna en redes.

En siguientes historias publicó capturas de pantalla de conversaciones que tuvo con la hija de Melissa Klug, donde se puede leer que él le pide que no lo mencione más en televisión porque no quiere formar parte de un escándalo mediático, pero ella responde de manera agresiva.

"Oye figureti, nadie te llama. Yo no voy a salir a defenderme, va a ser mi abogado, provecho, necesito exponerte a trabajar más porque nadie te va a pagar (...) Ni como papá sirves. Tú no me menciones, que ya va tu carta notarial ", le habría escrito Samahara a Youna.

En otro momento, también se escucha un audio en el que Youna aclara que no puede costear los estudios de su pequeña, debido a que Samahara la quiere matricular en un colegio que costaría 30,000 soles anuales. La influencer asegura que ella pagó la matrícula.

"Ese es el colegio al que ella va a ir toda su vida. Estoy recuperando mi plata, no te confundas, el colegio ya está pagado", dice Samahara.

Youna expone chats con Samahara Lobatón pic.twitter.com/JzTj7KRh3o — Luis Vasquez (@lumivacu) August 19, 2025

Samahara arremete contra Youna

Durante su participación en el programa 'Ponte en la Cola', la hija de Melissa Klug fue consultada sobre las recientes declaraciones de Youna, quien afirmó contar con pruebas que demostrarían su versión de la relación. Samahara dejó claro que toda comunicación sobre este tema debería canalizarse mediante sus abogados.

"No tengo nada que responderle a él. Todo lo que tenga que ver conmigo lo pueden ver con mi abogado, tiene la línea abierta. Creo que no hay trabajo en Estados Unidos, la calle está dura. Nosotros no tenemos una conciliación por visitas. Mi hija, de buena fe, ha viajado a visitar a su papá porque él no puede salir del país, y cuando uno da un permiso es por un tiempo estipulado", explicó la influencer.

Es así que, el enfrentamiento entre Youna y Samahara Lobatón sigue escalando, con acusaciones cruzadas y revelaciones en redes sociales. Mientras tanto, la disputa por su hija continúa siendo el eje central de una relación marcada por conflictos, denuncias públicas y tensiones familiares constantes.