Ivana Yturbe lanza fuerte mensaje tras acusaciones de Samahara en EVDLV: "Mientras cumples tus sueños"

Samahara Lobatón acusó a Ivana Yturbe de negar su relación con Jefferson Farfán, y a causa de eso terminar su larga amistad. Ante ello, Ivana decidió compartir un peculiar mensaje a través de redes sociales, además de anunciar una gran sorpresa junto a su esposo, Beto da Silva.

Ivana rompe su silencio tras acusaciones de Samahara

La noche del último domingo, la hija de Melissa Klug hizo fuertes acusaciones contra Ivana, recordando cuando eran amigas hace varios años. Según dijo, Yturbe se metió con Jefferson Farfán y lo negó en varias oportunidades, hasta que la relación se hizo evidente por los constantes viajes que realizaban juntos.

Horas más tarde, Ivana utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de publicaciones que llamaron la atención. La primera fue una recopilación de videos en los que la influencer visita varias locaciones por una razón muy especial: se quiere casar.

"Buscando el lugar perfecto para nuestro matri", escribió Ivana. Recordemos que ella y Beto da Silva se casaron por civil hace unos años, pero ahora quieren hacerlo por religioso y parece que los preparativos están muy avanzados.

La ex chica reality también sorprendió al compartir un mensaje a modo de reflexión sobre las metas y logros que ha alcanzado a lo largo de su vida, de los cuales seguramente se siente muy orgullosa.

"Alguien te está mirando con orgullo mientras cumples tus sueños. Es una niña pequeña. Tiene tus ojos y tu pelo", dice el mensaje que compartió Ivana.

Ivana Yturbe rompe su silencio

Aunque no se haya pronunciado directamente respecto a las acusaciones que Samahara hizo en su contra, muchas personas están atentas por si dice algo relacionado, ya que ese escándalo se dio hace varios años. Actualmente, ella está felizmente casada y tiene una familia muy bien constituida.

Las acusaciones de Samahara

Samahara Lobatón confesó en su más reciente participación en El valor de la verdad que terminó su amistad con Ivana Yturbe debido a que le ocultó su romance con Jefferson Farfán. Además, dijo que se sintió traicionada, ya que en ese momento eran muy amigas y pasaban mucho tiempo juntas.

Samahara negó haber presentado a Ivana y a Jefferson, ya que el exfutbolista se había separado de su madre hacía muy poco tiempo. También contó que durante mucho tiempo defendió a Ivana, pero una tercera persona le hizo darse cuenta de que la estaba traicionando.

"La razón por la que yo me peleo con ella fue porque me mintió, diciéndome que se estaba yendo a Chiclayo o Trujillo con él. Yo le pregunté si se estaba yendo con él y no me respondió (...) había una infiltrada en todo ese juego", relató.

La hija de Melissa confesó que un amigo de su mamá fue avisado de que ellos estaban viajando juntos, y fue allí donde se dio cuenta de que le estaban viendo la cara de tonta. "Nos peleamos y ahí se acabó nuestra amistad. Me dijo que estaba loca" , indicó.

Es así que, Samahara Lobatón recordó entre lágrimas que su amistad con Ivana Yturbe terminó por mentiras y traiciones alrededor de Jefferson Farfán. Aunque Ivana no respondió directamente, hoy vive enfocada en su matrimonio con Beto da Silva y en los preparativos de su boda religiosa.