Yrma Guerrero defiende a las cantantes de Corazón Serrano tras comentarios de Edwin Guerrero: "Los tacos cansan"

Corazón Serrano se alista para su 33 aniversario como una de las orquestas de cumbia más influyentes del Perú. La celebración se vio precedida por controversia, luego de que Edwin Guerrero, fundador del grupo, sugiriera que las integrantes no rendían al máximo en los escenarios. Yrma Guerrero salió al frente para aclarar la situación.

Yrma Guerrero explica declaraciones sobre el desempeño de las cantantes

En entrevista con Más Espectáculos, Yrma Guerrero respondió a los comentarios de su hermano Edwin, quien sugirió que las integrantes de Corazón Serrano estaban "algo flojas" en algunas presentaciones. La cantante aclaró que el aparente bajo rendimiento se debe al desgaste físico propio del intenso ritmo de trabajo de la orquesta.

"Lo que pasa es que a veces, y me uno en el grupo, venimos de otros trabajos anteriormente o tenemos ensayos y estamos un poco cansadas, agotadas, quieran o no los tacos también nos cansan", señaló Yrma, dejando en claro que no se trata de falta de compromiso, sino de exigencias acumuladas entre viajes, conciertos y ensayos.

Durante la entrevista, las integrantes bromearon sobre dejar los tacos en las presentaciones, aunque admitieron que las haría verse muy pequeñas en el escenario. Más allá del humor, destacaron que siempre buscan dar lo mejor al público y que el cansancio no afecta sus shows.

Desde el entorno de Corazón Serrano, recalcaron que la agrupación mantiene altos estándares artísticos y que cada presentación representa una responsabilidad con los miles de seguidores que los acompañan desde hace más de tres décadas.

Corazón Serrano y su preocupación por la inseguridad en el país

En otro momento de la entrevista, Yrma Guerrero se refirió a la creciente inseguridad que afecta a las orquestas y artistas en distintas regiones del país. La cantante señaló que, si bien Corazón Serrano actualmente cuenta con resguardo y puede realizar sus presentaciones con mayor tranquilidad, no son ajenas a la realidad que viven otros colegas del medio musical.

"Podemos trabajar tranquilos, estamos trabajando gracias a Dios, tenemos un trabajo con la seguridad vigilándonos ahí. De todas maneras nos solidarizamos con lo que viene pasando porque sales a trabajar con miedo", expresó para América Espectáculos.

La artista también manifestó su apoyo a las agrupaciones que han sido víctimas de actos delictivos y resaltó la importancia de garantizar condiciones seguras para todos los músicos que recorren el país llevando su arte.

A puertas de su 33 aniversario, Corazón Serrano enfrenta la polémica con serenidad y reafirma su compromiso con el público. Yrma Guerrero destacó que el desgaste físico no refleja falta de profesionalismo y resaltó el esfuerzo constante de las integrantes, consolidando a la orquesta como uno de los pilares de la cumbia peruana.