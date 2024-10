Mujer de 67 años se compra dos casas gracias a vender CHISMES de sus vecinos: "Soy profesional"

Una mujer de 67 años se ha convertido en tendencia en redes sociales tras confesar que empezó su negocio vendiendo chismes y producto de ello ha logrado comprarse dos casas. La mujer está atenta a todos los movimientos de sus vecinos y vende la información llegando a cobrar jugosas sumas de dinero que pueden bordear los 700 soles.

La "chismosa profesional"

La cuenta de TikTok @ladydaniellag contó a todo el mundo la historia de doña Miriam, una mujer originaria de Colombia que decidió monetizar su pasión por los chismes, lo cual le ha traído muchos beneficios económicos. Según se cuenta en el video, Miriam tiene una libreta donde registra todo lo que ocurra en su vecindario.

El trabajo de la mujer empieza muy temprano por la mañana cuando sus vecinos salen a trabajar, por lo que se entera de cada movimiento y anota la fecha y hora exacta del suceso en una libreta a la que sólo ella tiene acceso. Además, registra evidencia fotográfica que comprueben sus chismes.

Doña Miriam confesó que al tener demasiada información decidió vender los chismes a las personas interesadas. Según revela en el video, información no muy relevante puede llegar a costar entre 5000 a 10,000 pesos colombianos (aproximadamente 5 a 10 soles). No obstante, información valiosa como actos de infidelidad bordean los 700,000 1000 pesos colombianos (aproximadamente 631 soles ).

"A mí me encanta el chisme. Soy chismosa. Entonces dije: 'les gusta el chisme (a mis vecinos) quieren que les cuente cosas entonces cobro'. Ahí es donde lo volví negocio y empecé a cobrar (...) Los más costosos son los chismes de infidelidades",

La mujer se ha vuelto muy popular en redes sociales ya que cuenta que tiene un tablero donde clasifica los chismes de menor a mayor relevancia e incluso ha colocado fotografías de todos sus vecinos se jacta de tener pruebas de todo lo que dice.

"A punta de chismes es que tengo mis dos casitas. Yo soy una chismosa profesional. Esta es mi vida y lo que me ha mi me gusta. Todo lo apunto. Yo soy chismosa, pero digo la verdad. Tengo pruebas de todo", expresó.

Reacción de los internautas

El novedoso negocio de doña Miriam ha generado curiosidad en redes sociales ya que muchos se identifican como chismosos, pero nunca habían pensado lucrar con ello. Sin embargo, la mayoría elogió que la señora haya tenido una visión de negocio poco convencional.

"En mi barrio son gratis, le falta visión de negocio", "ya vi mi nuevo emprendimiento", "Yo próximamente si no me va bien en el trabajo", "y mi tía perdiendo plata regalando sus chismes gratis", "si fuera así ya tuviera 2 carros, 7 motos y 3 casas", "quien no es millonario es porque no quiere", "ya me vi, yo a mis 80", "ella sí es la real reina del chisme", "ya sé con qué jubilarme", "el chisme llama a la gente, gracias por la idea de negocio", escribieron.