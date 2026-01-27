Precio del DÓLAR HOY, martes 27 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa mostrando un comportamiento tranquilo en el cierre del mes. El dólar mantiene una tendencia estable, con ligeros ajustes que no alteran el escenario general, el cual se viene sosteniendo desde finales de diciembre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este martes 27 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.346 soles para la compra y 3.356 soles para la venta, confirmando un leve retroceso dentro de un rango controlado.

Este resultado no sorprende a los analistas. Durante las últimas semanas, la moneda estadounidense ha registrado variaciones mínimas, con movimientos suaves que no han definido una tendencia clara al alza ni a la baja.

Desde los últimos días de diciembre, el tipo de cambio ha oscilado apenas algunos centavos. En varias jornadas consecutivas, incluidos fines de semana, los valores se repitieron o presentaron cambios muy pequeños.

A lo largo de enero, el comportamiento del dólar ha sido similar. Aunque se observaron ligeros descensos progresivos, estos se mantuvieron dentro de márgenes estrechos, reflejando un mercado estable y predecible.

Incluso en días donde suele aumentar la demanda por pagos, compras o viajes, el tipo de cambio se mantuvo controlado. Esto evidencia un equilibrio constante entre la oferta y la demanda de dólares en el mercado local.

Precio del dólar del 1 al 27 de enero. (SUNAT)

Especialistas señalan que esta estabilidad responde a una demanda moderada de la divisa estadounidense. Además, la ausencia de factores económicos o políticos de alto impacto ha evitado presiones significativas sobre el mercado cambiario.

A nivel internacional, el dólar tampoco ha mostrado movimientos bruscos que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha contribuido a sostener la calma cambiaria.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite planificar gastos, pagos y compromisos sin el temor de enfrentar incrementos repentinos que afecten el presupuesto mensual.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad del tipo de cambio reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera, la fijación de precios y la toma de decisiones comerciales. También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos ni pérdidas inesperadas.

En los últimos días, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los ajustes registrados no han modificado el escenario general de calma que predomina en el mercado cambiario peruano. Si bien el tipo de cambio siempre está expuesto a factores externos, el panorama actual sugiere que la moneda estadounidense seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 27 de enero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más importante es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y sacarle mejor provecho a tu dinero.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este martes 27 de enero, con ligeras variaciones que no generan sobresaltos en el mercado. Todo indica que, mientras no aparezcan factores externos relevantes, el tipo de cambio continuará moviéndose dentro de márgenes similares en los próximos días.