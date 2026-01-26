Precio del DÓLAR HOY, lunes 26 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano arranca una nueva semana sin sobresaltos. El dólar mantiene un comportamiento estable, una tendencia que se ha consolidado desde finales de diciembre y que continúa marcando el ritmo del tipo de cambio en el país.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este lunes 26 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.349 soles para la compra y 3.359 soles para la venta, confirmando la continuidad de un mercado controlado.

Este escenario no sorprende a los analistas. Durante las últimas semanas, la moneda estadounidense ha mostrado variaciones mínimas, con ligeros ajustes diarios que no han definido una tendencia clara ni al alza ni a la baja.

Desde los últimos días de diciembre, el tipo de cambio ha oscilado apenas algunos centavos. En varias jornadas consecutivas, incluidos fines de semana, los valores se repitieron o registraron cambios muy pequeños.

Durante la primera quincena de enero, el comportamiento fue similar. Aunque se observaron leves movimientos, estos se mantuvieron dentro de márgenes estrechos, reflejando un mercado estable y predecible.

Incluso en días donde suele aumentar la demanda por pagos, compras o viajes, el tipo de cambio se mantuvo controlado. Esto evidencia un equilibrio constante entre la oferta y la demanda de dólares.

Precio del dólar del 1 al 26 de enero. (SUNAT)

Especialistas señalan que esta estabilidad responde a una demanda moderada de la divisa estadounidense. Además, la ausencia de factores económicos o políticos de alto impacto ha evitado presiones significativas.

A nivel internacional, el dólar tampoco ha mostrado movimientos bruscos que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha contribuido a sostener la calma cambiaria.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite planificar gastos, pagos y compromisos sin el temor de enfrentar incrementos repentinos que afecten el presupuesto mensual.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad del tipo de cambio reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones comerciales. También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos ni pérdidas inesperadas.

En los últimos días, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los ajustes registrados no han modificado el escenario general de calma que predomina en el mercado cambiario peruano. Si bien el tipo de cambio siempre está expuesto a factores externos, el panorama actual sugiere que la moneda estadounidense seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 26 de enero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También es recomendable consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú inicia este lunes 26 de enero con una tendencia estable y sin sobresaltos en el mercado cambiario. Todo indica que, mientras no aparezcan factores externos relevantes, el tipo de cambio continuará moviéndose dentro de márgenes similares en los próximos días.