Precio del DÓLAR HOY, sábado 24 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa mostrando tranquilidad al cierre de la semana. El dólar mantiene un comportamiento estable, una tendencia que se viene sosteniendo desde finales de diciembre y que se ha consolidado a lo largo del mes de enero de este 2026.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este sábado 24 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.349 soles para la compra y 3.359 soles para la venta, confirmando la estabilidad del tipo de cambio para este día.

Durante las últimas semanas, la moneda estadounidense ha registrado variaciones mínimas, con ligeros ajustes diarios que no han marcado una tendencia clara al alza ni a la baja. Hasta el momento, se ha mantenido debajo del 3.360 durante todo el mes de enero.

Precio y venta del Dólar

Durante el cierre del año pasado, el dólar se mantuvo prácticamente estable en jornadas consecutivas. Incluso en fechas festivas y feriados, el precio no presentó cambios bruscos, reforzando la sensación de calma en el mercado.

En los últimos días, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los ajustes registrados no han modificado el escenario general de calma que predomina en el mercado cambiario peruano. Si bien el tipo de cambio siempre está expuesto a factores externos, el panorama actual sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 24 de enero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

Además, se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. No solo la SUNAT brinda esta información, también existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú cierra este sábado 24 de enero con una tendencia estable y sin sobresaltos en el mercado cambiario. Todo indica que, mientras no aparezcan factores externos relevantes, el tipo de cambio continuará moviéndose dentro de márgenes similares en los próximos días.