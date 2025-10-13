Bareto hace historia en Madrid y dedica show a las víctimas de violencia en el Perú

La reconocida banda peruana Bareto hizo historia al cautivar a miles de asistentes en su reciente show en Madrid. El grupo aprovechó la oportunidad para enviar un potente mensaje de solidaridad tras los actos de violencia que han sacudido al Perú.

Bareto deslumbra en Madrid

En una jornada inolvidable para la comunidad latinoamericana y española, Bareto ofreció una presentación vibrante y memorable en el Puente del Rey, Madrid, en el marco de la Fiesta de la Hispanidad 2025. La icónica banda peruana cautivó a miles de asistentes, llevando la cumbia peruana a lo más alto de un escenario internacional.

El público vibró con temas emblemáticos que ya son parte del cancionero latinoamericano contemporáneo. La energía de la presentación demostró que en el Perú se produce música de altísima calidad, con identidad, ritmo y sabor.

La presentación de Bareto no solo marcó un hito musical, sino que también fue un gran orgullo para todos los peruanos, ya que fue la única representación del país en dicha celebración. La banda compartió escenario con figuras de talla mundial, como la legendaria Gloria Estefan.

Bareto dedica su show a víctimas

La destacada banda peruana Bareto ofreció una de las presentaciones más vibrantes y significativas en la Fiesta de la Hispanidad en Madrid. Su actuación no solo encendió al público, sino que también se convirtió en un acto de solidaridad ante la violencia que vive el Perú.

Antes de iniciar el show, el fundador de la agrupación, Rolo Gallardo, tomó la palabra para dedicar su presentación a las víctimas de la violencia en el Perú. El director de Bareto envió un contundente mensaje desde el escenario.

"Antes de empezar la tremenda fiesta queremos dedicar este show a todas las víctimas de la violencia en nuestro país. Violencia que viene de organizaciones criminales que están desde el Gobierno hasta las calles. Estamos hartos, car***. ¡Viva el Perú!", expresó.

El público respondió con una ovación unánime, aplaudiendo no solo la calidad musical de Bareto, sino también su valentía y compromiso con el país. Su participación en la Fiesta de la Hispanidad 2025 reafirmó a la banda como una de las propuestas más representativas y coherentes de la música peruana contemporánea.

En resumen, con esta presentación, Bareto consolidó su presencia internacional y recordó que la música es un grito de unión y resistencia. La banda demostró, con su inconfundible fusión de ritmos tropicales y un potente mensaje cultural, por qué es una de las propuestas peruanas más importantes en el panorama mundial.