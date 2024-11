¡Cumbia sureña! Jean Paul Santa María presenta el tema "Cómo te va" en El Súper Show

El cantante Jean Paul Santa María ha iniciado su carrera como solista hace unos meses, ya la viene rompiendo al ritmo de la cumbia sureña. Ahora, el artista llegó al programa radial El Súper Show para presentar su más recientes temas y colaboraciones.

"'Cómo te va' es lo último que he sacado junto a la agrupación Resistencia Cumbiera de Juliaca, que la está rompiendo por allá. He grabado también con Diosdado Gaitán Castro, "Cómo has hecho" que es un ícono, todo el Perú lo conoce. Con Los Puntos también hemos hecho colaboración, con Los Capos en Bolivia", expresó.