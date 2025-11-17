RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Rompe en llanto!

Estrella Torres de Son del Duke se conmueve al recordar a su padre: "Hace falta hasta el día de hoy"

La artista Estrella Torres se conmovió hasta las lágrimas al hablar sobre su padre y cuanta falta le hizo a su familia desde que partió cuando era joven.

17/11/2025

Hace unos días, Estrella Torres sorprendió a sus seguidores al ingresar a Son del Duke dejando su carrera como solista en pausa. Durante una entrevista en un programa de TV, la vocalista se conmovió mucho al recodar a su padre que falleció hace muchos años atrás. 

Recuerda a su querido padre

Durante una conversación con el programa 'Esta Noche', la Chola Chabuca le mostró una foto de la joven Estrella Torres cuando era una niña. La artista se conmovió mucho al ver la imagen en la pantalla y contó lo duro que fue perder a su padre. 

"Son mi motor, mi mamá y mi papito que ya no está, y esa ratita soy yo. Mi mamá ha sido literal la 'mamá luchona' porque el perder a mi papá, que era el amor de su vida. Yo los veía a ellos súper enamorados, es más yo admiraba su relación y decía 'Cuando me case quiero alguien como mi papá'", expresó.

En otro momento, la cantante de cumbia cuenta que su madre fue la más afectada porque perdió al amor de su vida, que hasta el día de hoy viene sufriendo de su ausencia, así como sus hijas y ella. 

"Cuando mi papá se fue de este mundo, mi mamá se quedó sola y se le vino todo encima, mis hermanas, los problemas. Hizo falta muchísimo mi papá hasta el día de hoy y yo la veo a mi mamá sufriendo porque hasta ahorita no encuentra el amor verdadero como lo fue mi papá". agregó la artista. 

Estrella sobre Son del Duke

Durante la entrevista en el programa 'Esta Noche', la joven cantante también habló sobre su ingreso a la agrupación Son del Duke cuando estaba con su carrera como solista. La artista señala que decidió dar una pausa a su proyecto para formar parte de la delantera y apoyarse entre artistas.

"Esto fue súper repentino, no pensé dar una respuesta rápida. Obviamente a mi proyecto, le he tenido que dar una pequeña pausa para poder formar parte de la delantera de Son del Duke por la misma coyuntura que está pasando, como artistas tenemos que apoyarnos, darnos la mano, me brindaron la oportunidad", dijo. 

De esta manera, Estrella Torres reafirma su apoyo a Son del Duke y continuará como parte del grupo de cumbia. Además, durante la entrevista reveló que su motor para continuar con su carrera musical son su madre que la acompañada cada día y su padre, que partió hace unos años.

