Pamela Franco y Christian Cueva en la 'Tarde Amarilla': Cantante estará en presentación del club Juan Pablo II

El verano arrancó con una de las noticias más esperadas en el ámbito del entretenimiento y el deporte nacional. Pamela Franco anunció que participará en la 'Tarde Amarilla 2026', donde ella será la encargada de poner el ritmo a la presentación oficial de los jugadores del club Juan Pablo II College, equipo en el que milita Christian Cueva.

Pamela Franco en la 'Tarde Amarilla 2026'

La combinación perfecta entre fútbol y cumbia llega a Chongoyape. La reconocida cantante de cumbia Pamela Franco confirmó, mediante un video, su participación estelar en la 'Tarde Amarilla 2026', evento que servirá como marco para la presentación oficial del plantel del club Asociación Juan Pablo II College para la temporada 2026.

En las imágenes compartidas, Pamela Franco inició su mensaje interpretando a capela unos versos del icónico tema 'El Cervecero', canción que se ha convertido en un himno tanto en sus presentaciones como en las celebraciones de Christian Cueva. El show está programado para el próximo sábado 24 de enero, a partir de las 11:00 a.m., en el distrito de Chongoyape, región Lambayeque.

"No falten a la 'Tarde Amarilla', la presentación oficial del Juan Pablo II 2026. ¡Vamos con todo! Arriba Chongoyape, los espera Pamela Franco y Orquesta", expresó emocionada la cantante.

La expectativa es total, pues no solo se trata de un evento deportivo, sino de un espectáculo de primer nivel que busca descentralizar el entretenimiento y llevar alegría a la hinchada norteña. Para muchos, esta será la oportunidad perfecta para ver de cerca a Pamela Franco y Christian Cueva, dos de los personajes más comentados de los últimos años en el Perú.

¿Pamela Franco y Christian Cueva juntos en el escenario?

La mención directa a Christian Cueva en el video de Pamela Franco generó una ola de comentarios. "Estaré con Christian Cueva este 24 de enero. La fiesta es en Chongoyape y nadie puede faltar", afirmó la cantante.

Minutos después de publicarse el video, las reacciones no se hicieron esperar. Los fanáticos de la cumbia y los seguidores del fútbol peruano han viralizado el clip, destacando la química que parece existir en la organización de este evento.

Si bien Christian Cueva forma parte del plantel del club Juan Pablo II, su presencia junto a Pamela Franco en un mismo escenario ha despertado un interés inusitado. Esta posibilidad genera una expectativa mediática tan alta que muy pocos eventos deportivos en el país logran alcanzar.

De esta forma, con este anuncio, la 'Tarde Amarilla 2026' se perfila como el evento más mediático del verano, fusionando la pasión del fútbol con el fenómeno musical de Pamela Franco. La cita en Chongoyape el próximo sábado 24 de enero será, sin duda, el escenario donde todas las miradas se posen sobre el posible encuentro público de la cantante con Christian Cueva.