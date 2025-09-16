Real Madrid vs. Marsella: ¿a qué hora y dónde ver el inicio de la Champions League?

La Champions League regresa con un partido que promete dar que hablar. El Real Madrid y Olympique de Marsella se enfrentarán este martes 16 de septiembre en el Santiago Bernabéu y esto será la apertura de la fase de grupos y una nueva oportunidad para los franceses de romper la mala racha en territorio español. Conoce los detalles del reencuentro en la siguiente nota.

Real Madrid de perfila como ganador

Los Merengues llegan al encuentro como favoritos tras un inicio impecable en LaLiga, donde tuvieron cuatro victorias consecutivas que lo mantienen líder. El arribo de Kylian Mbappé le ha dado un nuevo aire al ataque al Real Madrid, donde sus goles y actuaciones ya refuerzan el objetivo de conquistar nuevamente Europa.

No obstante, el conjunto de Xabi Alonso no está libre de contratiempos. Antonio Rüdiger quedó descartado por una lesión muscular que lo alejará de las canchas varias semanas y á él se suman Mendy, Endrick y Lunin, mientras que Bellingham y Camavinga recién recuperados podrían no iniciar desde el arranque.

En frente estará un Marsella con la ilusión de competir a gran nivel en su regreso al torneo continental. Bajo la dirección de Roberto De Zerbi, los franceses apuestan por un fútbol ofensivo, aunque su inicio en la Ligue 1 ha sido irregular, mostrando solidez en casa pero sin efectividad fuera de ella.

Cabe resaltar que, en sus dos visitas anteriores el Marsella no consiguió victorias, por lo que ahora, el reencuentro promete intensidad y el atractivo de un clásico europeo renovado y con jugadores experimentados como Aubameyang, Greenwood, Pavard y Kondogbia, el Olympique buscará sorprender y sumar en un estadio que le ha sido esquivo.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Marsella?

Real Madrid vs. Marsella está programado para este martes desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Marsella?

Real Madrid vs. Marsella se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus.

De esta manera, el choque entre Real Madrid y Marsella abre con expectativa la Champions League 2025-26. Los merengues llegan en gran momento, mientras los franceses buscan romper su mala racha en el Bernabéu y demostrar que pueden competir frente a un gigante europeo.