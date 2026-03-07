Abogado de Pamela López anuncia que se reunió con Christian Cueva: ¿Se viene el divorcio?

Christian Cueva volvió a estar en el centro de la atención luego de que se conociera que se reunió con el abogado de su expareja, Pamela López. La noticia generó muchas preguntas entre los seguidores de la pareja, quienes se preguntan si este encuentro podría marcar el inicio del fin del conflicto legal entre ambos.

Una nueva información sobre Christian Cueva y Pamela López ha generado comentarios en la farándula. El futbolista se reunió con el abogado de su expareja en medio del conflicto legal que ambos mantienen desde hace varios meses.

La noticia fue confirmada por Gino Paolo Zamora, abogado de la trujillana, quien contó que el encuentro se realizó con el objetivo de intentar resolver los problemas legales que aún existen entre las dos partes. Según explicó el propio letrado, la reunión ocurrió el viernes 6 de marzo y contó con la presencia del futbolista y su representante legal.

"Como abogado de Pamela López, el viernes 6 de marzo, se tuvo una reunión con el señor Christian Cueva y su representante legal para poner fin al conflicto judicial", señaló Zamora a través de un mensaje que compartió en sus redes sociales.

La revelación sorprendió a muchos seguidores de la historia entre Cueva y López, ya que la relación entre ambos ha estado marcada por denuncias, discusiones públicas y varios procesos legales. El abogado de Pamela López aclaró que todavía no se ha llegado a un acuerdo definitivo. El encuentro, según explicó, solo representa un primer paso para intentar resolver el conflicto.

"Esto no significa que hasta la fecha se tenga un acuerdo entre ambas partes; sin embargo, representa un acercamiento para solucionar el conflicto", precisó el abogado, dejando claro que las conversaciones han comenzado, pero aún no existe una decisión final sobre los temas legales que enfrentan.

Después de anunciar el encuentro con el futbolista, el abogado Gino Zamora volvió a publicar contenido en sus redes sociales. Compartió una historia en Instagram donde aparece junto a Pamela López y otro abogado. La imagen estaba acompañada de un mensaje que llamó la atención de los seguidores.

"Work, work, work (Trabajar, trabajar, trabajar)", escribió. Con esa publicación dejó claro que el caso sigue en marcha y que continúan trabajando en los procesos legales.

¿Para qué se dio la reunión?

Uno de los puntos más importantes en esta historia es la situación de los tres hijos que tienen Christian Cueva y Pamela López. Por ese motivo, este acercamiento podría ser clave para que ambas partes logren acuerdos que permitan mantener la tranquilidad de la familia.

"Pudimos hablar de primera mano ahí con Gino para que nos explique... No me pudo dar más detalles de que ya hay un acercamiento, que se espera que en los próximos días puedan finalmente aceptar lo que están proponiendo a nivel legal y demás. Por el bienestar de sus hijos ellos quieren llegar a un acuerdo, sobre todo la parte de Pamela", comentó Ric La Torre.

¿Se viene el divorcio? La reunión entre Christian Cueva y el abogado de Pamela López también ha despertado rumores sobre un posible divorcio entre ambos. Muchos creen que este acercamiento podría estar relacionado con la intención de cerrar de una vez por todas la relación legal entre la expareja.

"Gino se encontró con Cueva y con su abogado y en algún momento también se juntó con Gino, y al final quedó en nada. Seguían sacándose los ojos, pero aparentemente luego de esta reunión que ha pasado ahora, nomás se habría acabado el odio", señaló Ric La Torre quien tituló el video: "Abogado de Pamela López se reúnce con Christian Cueva para llegar al fin de disputa por el divorcio".

Esto cobra más fuerza si se considera que ambos han seguido caminos distintos en su vida sentimental. Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre un divorcio. Sin embargo, este encuentro podría ser el primer paso para resolver varios temas pendientes.