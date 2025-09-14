Christian Cueva comparte tiernas fotos de sus hijos y expresa cuánto los ama: "Los extraño, mis amores"

Christian Cueva se reencontró con sus hijos hace aproximadamente dos semanas, después de no verlos por casi un año debido a los problemas que tuvo al separarse de Pamela López. El futbolista, que actualmente vive en Ecuador, ahora compartió una tierna fotografía en la que recuerda con cariño a sus pequeños y expresa cuánto los extraña.

Christian Cueva extraña a sus hijos

El novio de Pamela Franco sorprendió al utilizar sus historias de Instagram para compartir algo completamente ajeno a lo deportivo, como es su costumbre. Esta vez, usó su perfil en redes sociales para publicar una foto donde aparecen sus tres hijos vistiendo las camisetas del Sport Emelec.

No obstante, lo más emotivo fue el texto que agregó como descripción de la foto: "Los amo y los extraño, mis amores" , escribió, junto a dos corazones azul y blanco, unas manos rezando y una pelota de fútbol. Todo esto representa el gran amor y esfuerzo que Christian tiene por sus hijos, pese a que se encuentra lejos de ellos por motivos de trabajo.

Christian Cueva expresa cuánto extraña a sus hijos

Recordemos que, hace poco, él y Pamela López llegaron a una conciliación para que pueda visitar a sus hijos cuando viaje a Perú. Aunque aún no se ha decidido si los pequeños podrán ir a Ecuador a verlo, ambas partes se mostraron conformes con el acercamiento que Christian tuvo con ellos.

Por otro lado, aún está pendiente que Pamela y Christian lleguen a un acuerdo por la pensión alimenticia de los tres niños. Actualmente, la madre recibe 12,000 soles, pero según su abogado, esta cifra no es suficiente y exigirían una suma mayor para garantizar una buena calidad de vida a los pequeños.

Pamela López elogia a Cueva

Pamela López se presentó en el programa Esta Noche para contar detalles del reencuentro que su expareja Christian Cueva tuvo con sus tres menores hijos. La empresaria se siente feliz de que sus pequeños hayan vuelto a ver a su papá y destacó que ese contacto ha sido fructífero.

La popular 'Kittypam' dijo que, mientras sus hijos estuvieron con Christian Cueva, ella se encontraba trabajando fuera de Lima. Al regresar, les preguntó directamente cómo se sintieron y la respuesta la dejó muy satisfecha, ya que sus hijos estaban felices.

Según contó, en las otras salidas que Christian había tenido con sus hijos anteriormente, las cosas no habían sido del todo agradables. Sin embargo, la última vez fue muy positiva, pues sus pequeños disfrutaron la compañía de su padre. "Lo disfrutaron porque fue solo ellos y su papá", indicó.

De esta manera, la publicación del futbolista emocionó a sus seguidores, quienes destacaron el amor de Cueva por sus hijos pese a la distancia. Mientras tanto, aún está pendiente definir un nuevo acuerdo de pensión alimenticia, tema que continúa siendo un punto de tensión con Pamela López.