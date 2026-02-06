Dorita Orbegoso devastada tras perder a familiar cercano: "Siento que una parte de mi corazón se fue"

La tristeza se apoderó de Dorita Orbegoso, quien atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. A través de sus redes sociales, la figura de la farándula peruana confirmó la muerte de un familiar muy importante para ella y a quien consideraba como un segundo padre.

Dorita Orbegoso vive duro momento tras la muerte de familiar

Dorita Orbegoso atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida tras confirmar la muerte de un familiar muy cercano. La figura de televisión utilizó sus redes sociales para expresar el profundo dolor que siente por la partida de su tío, a quien consideraba como un segundo padre.

A través de una emotiva publicación en Instagram, Dorita compartió varias imágenes que reflejan el fuerte lazo que los unía. En las fotos se puede ver un lazo negro en señal de luto, una imagen de su tío, varios recuerdos abrazados y sonrientes, e incluso un momento donde él aparece bailando. Todo acompañado de un mensaje que conmovió a sus seguidores.

Desde que hizo pública la noticia, la exchica reality ha recibido decenas de mensajes de apoyo, fuerza y cariño de parte de sus amigos, colegas y seguidores. Ellos no dudaron en solidarizarse con ella en este duro momento.

En su publicación, Dorita Orbegoso abrió su corazón y contó lo difícil que ha sido enfrentar esta pérdida. La artista confesó que este dolor le ha recordado una de las etapas más complicadas de su vida, cuando perdió a su madre hace varios años.

"Después de 22 años de la partida de mi madre jamás pensé que volvería a sentirme tan triste, siento que una parte de mi corazón se fue", escribió Dorita, dejando en evidencia lo golpeada que se encuentra emocionalmente.

La también empresaria explicó que su tío fue una persona fundamental en su vida. Señaló que fue alguien que estuvo presente en cada momento importante y que siempre la acompañó, tanto en los buenos como en los malos tiempos.

Un adiós lleno de amor

En otro momento de su mensaje, Dorita resaltó el rol tan importante que cumplió su tío en su vida. Para ella, no solo fue un familiar, sino una figura paterna que la cuidó, la aconsejó y la apoyó siempre. Sus palabras reflejan el vacío que deja la ausencia de una persona tan cercana, alguien que marcó su historia personal y familiar.

"Fuiste para mí como un padre siempre presente en cada momento de mi vida; por más que quisiera entender porque te fuiste es algo que aún no tiene explicación", escribió la figura de la farándula, mostrando la mezcla de tristeza y desconcierto que siente por su partida.

En la parte final de su publicación, Dorita Orbegoso se despidió de su tío con un mensaje cargado de amor y nostalgia. La artista recordó una frase muy especial que él solía decirle y que ahora ya no volverá a escuchar, lo que hizo aún más emotivo su adiós.

"Ya no escucharé que me digas Mi flaquita bella te voy a extrañar mucho Tío Cuchi te llevaré siempre en mi corazón vuela alto y descansa en paz", escribió Dorita.

En conclusión, Dorita Orbegoso confirmó públicamente el fallecimiento de su tío, a quien consideraba como un segundo padre, a través de un mensaje compartido en sus redes sociales. La figura de televisión expresó el profundo dolor que atraviesa y recibió numerosas muestras de apoyo por parte de amigos, colegas y seguidores.