Integrante de Zaperoko deja en duda relación con Daniela Darcourt: "Lo que se ve no se pregunta"

Daniela Darcourt volvió a llamar la atención tras ser vinculada a un posible romance luego de difundirse un video donde aparece muy cercana a un cantante. Se trata de Juan Abarca, vocalista de Zaperoko, quien no descartó que exista algo más que una amistad tras ser captados juntos en un concierto.

¿Daniela Darcourt inició relación con vocalista de Zaperoko?

Daniela Darcourt vuelve a estar en el ojo público, pero esta vez no por su música, sino por un posible romance con Juan Abarca, cantante de la orquesta Zaperoko. Un video de ambos en pleno concierto desató rumores y ahora él decidió hablar.

Todo comenzó cuando se viralizó un clip donde el salsero le canta "Lobo domesticado". Daniela se acercó sonriente, disfrutó el momento y hasta recibió un beso en la mano. Desde ahí, las redes no han dejado de especular.

Las imágenes mostraron una cercanía que no pasó desapercibida. La química entre ambos fue evidente y los fans no tardaron en reaccionar. Ante esto, Juan Abarca fue consultado por el programa "América Hoy" y respondió sin problemas. Lejos de incomodarse, dejó ver que hay una conexión especial con la cantante.

"(¿Cómo están ustedes?) Bien, sé que le gustan esas canciones. Le tengo una gran admiración que dedicarle las dos canciones que le gustan. 'Lobo' y 'Siempre Seré'", comentó.

El cantante también contó que no duda en acercarse a Daniela para cantarle directamente. Señaló que le tiene cariño a la salsera.

"(¿Al oído se las cantas?) Claro, porque sé que le gustan, cómo no, pues, ¿no? Con mucho cariño, obviamente, siempre", dijo.

Pero el momento clave llegó cuando le preguntaron si entre ellos hay algo más que amistad. Su respuesta fue directa y dejó mucho que pensar. Sin embargo, cuando le insistieron si se trata de una relación amorosa, prefirió no afirmarlo del todo, aunque tampoco lo negó.

"¿Hay una conexión especial con Dani?) Lo que se ve no se pregunta, nada más. (¿Qué quiere decir? ¿Que hay una relación amorosa entre ustedes?) No, no sé si amorosa, pero como te digo, lo que se ve no se pregunta, nada más", soltó.

No deja de halagarla

Durante la entrevista, Juan Abarca no escatimó en elogios hacia Daniela Darcourt. El cantante dejó claro que la admira mucho, tanto como artista como persona. Además, destacó lo que más le gusta de ella, dejando ver que la conoce bien.

"(¿Te parece una mujer guapa y hermosa?) ¿A quién no? ¿A quién no? Hermosísima talentosísima", respondió cuando le preguntaron si le parecía atractiva. "(¿Quién es lo que más te gusta de Daniela?) Su hermosa voz, su sonrisa y su carisma, su forma de ser. Es ella", expresó.

La posibilidad de que estén iniciando algo no fue descartada por el cantante. Al contrario, dejó abierta la puerta a lo que pueda pasar. Para cerrar, Juan Abarca le envió un mensaje a Daniela lleno de cariño.

"(Poco a poco va naciendo algo, pues...) Puede ser, porque nadie dice que no", dijo, generando aún más expectativa. "Le envío un saludo, un beso. Como siempre, mi respeto y mi admiración. Le tengo mucho cariño. Mucho cariño, mucho cariño", señaló.

Por ahora, Daniela Darcourt no ha confirmado nada, pero las señales están ahí. La química, los gestos y las palabras han sido suficientes para encender los rumores.

En conclusión, el integrante de Zaperoko, Juan Abarca, dejó entrever que existe una conexión especial con Daniela Darcourt, aunque evitó confirmar un romance. Sus palabras y gestos han avivado los rumores, dejando abierta la posibilidad de que entre ambos esté naciendo algo más.