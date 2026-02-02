Samahara Lobatón niega estar siendo manipulada por Bryan Torres tras agresión: "Esa es mi personalidad"

Luego de varias semanas desde que Melissa Klug denunció a Bryan Torres por haber agredido a su hija Samahara Lobatón, la influencer decidió pronunciarse sobre lo sucedido. Es así como la joven señaló que no está siendo manipulada por el salsero y que ha tomado sus propias decisiones.

Samahara Lobatón niega manipulación de Bryan

En el estreno del podcast 'Sin más que decir' de María Pía Copello y más artistas, la invitada especial fue Samahara Lobatón. Recordemos que la influencer no habría dado ninguna declaración a la prensa desde que se viralizó la agresión que sufrió a manos de Bryan Torres, y la denuncia de Melissa Klug.

Durante todo este proceso, Klug señaló que su hija no quiere denunciar al salsero porque aparentemente estaría siendo manipulada por él. Ante esto, la influencer salió ahora a desmentir y que tiene sus razones para sus acciones.

"Yo tengo bien claro lo que debo hacer y lo que estoy haciendo, yo tengo un porqué y es algo muy personal. Aquí se trata de que mi prioridad son mis hijos. Sí, al 100% acá no hay manipulación, acá no me manipulan, no me dicen que decir. Yo soy libre de decir lo que se me dé la gana, siempre he sido así, esa es mi personalidad, así me conoce todo el mundo", expresó.

Así mismo, señaló que sobre el tema de agresión y toda la denuncia, no podría conversarlo debido a que está en proceso y les han ordenado no comentar nada. Además, señala que Fiscalía tiene conocimiento de todo y que tomará la decisión correcta.

Afirma que lleva terapia

Ante esto, la influencer dejó en claro que lleva terapia psicológica desde hace dos años, desde su segundo embarazo porque fue el tiempo en que falleció su abuelita. Así mismo, señala que su psicólogo está al tanto de todo lo sucedido con el padre de sus dos últimos hijos.

"Dependiendo de cuanto necesite mis sesiones con mi psicólogo, voy yendo. Cuando necesito ayuda, voy 3, 4 o 5. Mi psicólogo está enterado de todo lo que pasa, no solamente es Bryan, tengo más cosas en mi casa, tengo carga familiar. (¿Qué opina de la agresión?) me da un plan de trabajo, me da un paso a paso", señaló.

Es así como Samahara Lobatón señala que todas sus acciones han tomado por consciencia propia y no por manipulación de Bryan Torres. Afirma que lleva una relación tranquila tanto con el salsero, como con su madre y el resto de su familia, a pesar de toda la polémica de la agresión.