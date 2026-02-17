Sheyla Rojas desató rumores de ruptura con Sir Winston tras inesperados mensajes: "No me merezco esto"

Sheyla Rojas volvió a colocarse en el centro de la atención mediática luego de compartir una serie de mensajes reflexivos durante el fin de semana de San Valentín. La modelo, que reside en México desde hace varios años tras formalizar su relación con el empresario Sir Winston, publicó frases que muchos interpretaron como señales de una posible crisis sentimental.

Durante la última emisión de Magaly TV: La Firme, Magaly Medina analizó las publicaciones de Sheyla y destacó que, en lugar de compartir imágenes románticas, la modelo difundió frases que apuntaban a un distanciamiento.

Una de las citas que más llamó la atención fue: "Soy mi prioridad, sé cuáles son todas aquellas cosas que me hacen sentir bien y me encargo de hacerlas. Cuido mis hábitos, pongo límites, hago tiempo para mí y me rodeo de personas que me eleven. Gracias, universo, porque cuando yo me valoro, los demás me valoran".

El mensaje generó diversas interpretaciones en redes sociales, donde varios usuarios señalaron que podría tratarse de una indirecta hacia su pareja. No obstante, no fue la única publicación que alimentó los rumores. Sheyla también compartió otra frase que parecía hablar directamente sobre cerrar ciclos sentimentales:

"Pasa a la página, eres la mujer soñada de otro hombre". Otro de los textos difundidos fue publicado el 14 de febrero y señalaba: "Nunca fui tan valiente como el día que después de pensarlo mil veces dije: 'No me merezco esto', y me fui".

Para muchos seguidores, esa reflexión sugeriría que la modelo no se siente plenamente valorada en su relación actual. Sheyla ha manifestado en varias ocasiones su deseo de casarse con Sir Winston e incluso lo ha comentado en televisión nacional. Sin embargo, hasta el momento el empresario no le ha entregado un anillo de compromiso.

Magaly Medina reveló en su programa que, según sus fuentes, Sheyla y Sir Winston atravesaron una breve crisis durante el fin de semana, aunque lograron superarla en pocas horas y retomaron su relación con normalidad.

Tras revisar las publicaciones, la conductora le envió un mensaje directo a la modelo: "Shey, Shey, todo empieza por casa. Te quieres tú y los demás te querrán, porque tú sabes el nivel de amor que te puedes dar. Menos de eso, no se puede recibir. Si tú te valoras muchísimo, te sabes valiosa, lógicamente que vas a querer que los demás te valoren, te cuiden y te traten como te mereces".

Las declaraciones de Medina reforzaron la idea de que la empresaria habría pasado por un momento de tensión sentimental. Sin embargo, hasta el momento, ni Sheyla ni Sir Winston han confirmado públicamente una ruptura o crisis formal.

Los mensajes que compartió Sheyla Rojas en San Valentín avivaron rumores de una posible crisis con Sir Winston, debido al tono reflexivo y de empoderamiento que utilizó. Aunque allegados señalan que el impasse ya fue superado, el silencio de ambos mantiene las dudas.