Vernis Hernández afirma que nunca perdonaría una infidelidad: "Si me fallan, pues él se lo pierde"

La artista Vernis Hernández es una de las cantantes más queridas dentro de la salsa peruana que ha realizado varios éxitos musicales a lo largo de su carrera. En una entrevista, la salsera reveló cómo va su estado emocional y afirma que no está dispuesta a perdonar una infidelidad.

Mendigaba por amor

Durante una conversación, Vernis Hernández estuvo hablando sobre las recientes polémicas en la farándula, donde varias parejas y matrimonios se han estado viniendo abajo por diferentes motivos. Es así como la salsera comenta sobre su vida amorosa.

En un inicio, la intérprete señala que actualmente se encuentra muy contenta y la persona con quien comparte el romance, le está dando una tranquilidad plena. Afirma que en el pasado ha tenido relaciones tóxicas que la han hecho ser 'migajera', pero que ahora ha llevado terapia para superarlo.

"Estoy en un momento donde me siento bien, feliz, con paz. Eso es lo más importante, compartiendo mi vida con una persona que me da tranquilidad. He vivido en una relación tóxica por muchos años y sé lo que es mendigar por amor. Pero me he curado, llevé terapia y ahora estoy en un momento diferente, y sé muy bien lo que quiero para mi vida", declaró.

Vernis Hernández no perdonará una infidelidad

Mientras continuaba con la entrevista para el medio 'El Trome', Vernis Hernández es consultada por el tema de la infidelidad. La joven cantante afirma que no estaría dispuesta a perdonar algo así, ya que uno aprende del pasado y si alguien le falla no está para dejarlo pasar. Además, afirma que su relación actual es mucho más madura y tranquila, en otra etapa de su vida más plena que le da seguridad.

"¿Perdonarías una infidelidad?", le pregunta la reportera, y Vernis responde: "Para nada. Las cosas del pasado ya no se repiten, uno aprende y crece. Si hoy en día me fallan, pues él se lo pierde; yo sé muy bien lo que quiero. Actualmente me siento tranquila, tengo una relación de mucho respeto y ambos somos grandes, sabemos lo que queremos".

De esta manera, la cantante salsera sigue con su carrea musical con mucha fuerza y también, en su vida persona. Actualmente, Vernis Hernández está en una relación amorosa con una persona que le da tranquilidad plena en comparación a sus anteriores relaciones, pero advierte que no estaría dispuesta a perdonar una infidelidad y será él quien la pierda.