Xiomy Kanashiro minimiza a 'La Marikarmen' en la batalla por la patente del 'Oñó': "No la conozco"

Xiomy Kanashiro se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta por el uso de la frase "Oñó". La bailarina se ha enfrascado en una batalla mediática con la comediante 'La Marikarmen' por el uso de esta famosa expresión que Xiomy empezó a usar durante los sketches que grababa en "La casa de la comedia".

La bailarina fue abordada por las cámaras del programa América Hoy, a su salida del podcast que conduce junto a Carlos Vílchez. La reportera del programa matutino le preguntó directamente sobre el escándalo que se formó en torno a la frase "Oñó", y aseguró que la escuchó hace muchísimo tiempo en la selva peruana.

"No quiero dar muchas declaraciones de eso, pero el 'Oñó' es una palabra que yo he escuchado hace muchos años, por mis primos que son de Iquitos, que son gays. ¡Les mando un beso!", indicó en un inicio.

En esa misma línea, fue consultada sobre si seguirá en una batalla mediática con la comediante Marikarmen para que una de las dos obtenga la patente de la frase. Sin embargo, Xiomy dijo que no la conoce y dejó entrever que le despreocupa lo que haya declarado.

"Lo he escuchado a los 15 años, pero si ella dice que es la creadora, bienvenido sea, bendiciones para todos (...) Le deseo lo mejor, no la conozco, pero le deseo lo mejor y he seguido trabajando", concluyó.

Hace unos días, el programa América Hoy presentó la versión de la comediante de la comunidad LGBT, La Marikarmen, quien dijo que acudió a Indecopi para patentar su frase, pero se dio con la sorpresa de que esta ya había sido registrada anteriormente por Xiomy.

Asimismo, ante las cámaras de América Hoy, aseguró que no le molesta que otras personas utilicen la frase que ella popularizó en redes. Sin embargo, se mostró en contra de que Xiomy intente apropiarse de ella, patentarla y lucrar con eso.

"Fui a Indecopi y me doy con la sorpresa de que la señorita Xiomy Kanashiro lo quiera registrar o patentar como suyo. A mí no me molesta que lo utilicen en todo el mundo, pero ya quererlo registrar o patentar, yo creo que es algo que no se debe hacer", indicó.