¡Escalofriante! Mujer le quita la vida a un niño de 3 años y sonríe durante la audiencia

La reciente difusión de un video que muestra a Bionca Ellis, una mujer afroamericana, sonriendo sin ningún tipo de remordimiento tras la lectura de cargos por el asesinato de Julian Wood, un niño de tres años, ha desatado una ola de indignación en las redes sociales.

El crimen, que ocurrió el lunes 3 de junio de 2024 en el estacionamiento de un supermercado Giant Eagle en North Olmsted, Ohio, dejó consternada a la comunidad. Durante el ataque, Ellis utilizó un arma blanca para agredir tanto al pequeño Julian como a su madre. Lamentablemente, Julian murió por las heridas, mientras que su madre sobrevivió gracias a la rápida intervención de los paramédicos.

Los videos del momento muestran a Ellis con un cuchillo en la mano dentro de la tienda, sin que nadie lo advirtiera.

La mujer de 32 años, sin antecedentes de delitos violentos, había sido arrestada en 2023 por hurto menor y el mes pasado por una violación de libertad condicional. Su comparecencia ante el tribunal del 10 de junio para una audiencia preliminar causó impacto por las indignantes caras que esbozó para la cámara. Luego, se declaró no culpable.

Durante la audiencia judicial, Bionca Ellis se mostró indiferente, desviando la mirada hacia el techo y otras partes de la sala. Sin ningún signo de arrepentimiento, declaró "no culpable" cuando la jueza le preguntó su opinión sobre los cargos. Ellis enfrenta una lista extensa de acusaciones, entre las que se incluyen asesinato agravado, asesinato, intento de asesinato, agresión criminal, poner en peligro a niños, manipulación de pruebas y robo menor.

La fianza ha sido fijada en cinco millones de dólares. La captura de Ellis se logró gracias a la rápida acción de un testigo que la siguió y alertó a la policía, permitiendo su arresto minutos después del ataque.

Diversos usuarios reaccionaron a los polémicos gestos de la responsable de la muerte del menor afirmando que la mujer no tenía ni el más mínimo arrepentimiento: "Es una mujer fría", "No le interesa lo que sucede ahí", "Que le caiga el peso de la ley", "Pobre bebé, era tan solo un bebé", "No hay sentimientos en esa persona", fueron algunos de los comentarios.