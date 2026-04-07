Horóscopo de HOY, martes 07 de abril: Predicciones en amor, dinero y salud para tu signo

Con el inicio de la temporada de Aries, los astrólogos señalan un período de intensificación emocional, sueños vívidos y la necesidad de soltar lo que no aporta. Soralla de los Ángeles comparte su horóscopo del martes 7 de abril, con recomendaciones para afrontar retos, aprovechar oportunidades y equilibrar la energía en la vida cotidiana.

Horóscopo hoy martes 7 de abril de marzo

Acuario (22 ene-17 feb):

La falta de entrega en lo emocional podría afectar la relación de pareja, mientras surgen oportunidades laborales importantes. Es momento de confiar más en tus decisiones y sacar conclusiones claras.

Piscis (18 feb-19 mar):

Dejar el pasado atrás será fundamental para avanzar. Una conversación con alguien influyente podría abrir puertas, pero es clave enfocarte en tus propios objetivos.

Aries (20 mar-19 abr):

La actitud dominante de la pareja generará incomodidad, por lo que será necesario expresar lo que sientes. Este martes favorece la renovación de energías y la disciplina para nuevos proyectos.

Tauro (20 abr-20 may):

Los cambios personales serán evidentes para los demás, pero debes evitar distraerte en detalles irrelevantes. Organiza mejor tus finanzas y prepárate para una sorpresa positiva.

Géminis (21 may-21 jun):

El amor y el trabajo mostrarán mejoras gracias a tu inteligencia y habilidades. Mantener una actitud positiva será clave para aprovechar lo que viene.

Cáncer (22 jun-21 jul):

La reconciliación en el plano sentimental será posible, aunque la inseguridad podría frenar tu crecimiento. Realizar actividades al aire libre te ayudará a aclarar la mente.

Leo (22 jul-22 ago):

Un antiguo interés amoroso reaparece, pero en un contexto distinto. Las tensiones familiares podrían afectar el desempeño laboral si no se manejan adecuadamente.

Virgo (23 ago-22 set):

Será un día para aclarar expectativas en el amor. No descuides a tus seres queridos por el trabajo y mantente alerta ante posibles pérdidas materiales.

Libra (23 set-22 oct):

El interés romántico crece y buscarás generar confianza. Además, es un momento propicio para recibir apoyo en proyectos profesionales.

Escorpio (23 oct-22 nov):

Resolverás conflictos sentimentales pendientes, aunque surgirán retrasos en el ámbito laboral. Conversar será clave para disipar dudas.

Sagitario (23 nov-22 dic):

Tu carisma destacará y atraerás apoyo importante para tus planes. La familia jugará un rol fundamental como soporte emocional.

Capricornio (23 dic-21 ene):

Controlar las emociones será esencial ante un día cargado de responsabilidades. Evita que el orgullo afecte tus decisiones y presta atención a tu salud.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Piscis invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.