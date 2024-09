Amazonas en llamas: Incendio forestal ha afectado sitios arqueológicos y avanza hacia Kuélap

Un enorme incendio forestal está causando estragos en la región de Amazonas, y ya lleva más de cuatro días activo, sin señales de poder ser controlado. Este desastre natural no solo está destruyendo miles de hectáreas de bosques, sino que también amenaza la vida humana, la fauna y valiosas zonas arqueológicas, entre ellas la ciudadela de Kuélap.

La región de Amazonas vive una de las peores tragedias naturales de los últimos años. Un gigantesco incendio forestal lleva más de cuatro días arrasando miles de hectáreas y amenaza con alcanzar la histórica ciudadela de Kuélap. La situación se ha vuelto crítica, y los habitantes de la zona claman por ayuda urgente.

Este devastador incendio ha afectado gravemente la vida de cientos de personas, la flora y fauna de la región, así como importantes sitios arqueológicos. En lo que va del año, se han registrado 173 incendios forestales en el Perú, dejando 59 heridos y más de 1,500 damnificados. Sin embargo, las llamas en Amazonas son de gran magnitud, y su control está lejos de lograrse.

Patrimonio en peligro. Lo más preocupante es que el fuego está cerca de destruir parte de nuestra historia. Según informes, los sitios arqueológicos de Pueblo de los Muertos y Lengate ya han sido alcanzados por las llamas. Estos lugares pertenecen a la cultura Chachapoyas y fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación.

Además, la histórica ciudadela de Kuélap y las Cataratas de Gocta también están en peligro. El fuego avanza rápidamente hacia estas zonas, y si no se controla pronto, podríamos perder uno de los patrimonios más importantes del Perú.

El desastre no solo afecta a las personas. Se han reportado siete muertes, más de 302 animales muertos, y cientos de hectáreas de bosques destruidas. El incendio está arrasando con el hábitat de especies en peligro de extinción, como el oso andino y otras especies nativas de la región.

Los pobladores no han dejado de pedir la intervención urgente del Gobierno para enfrentar la situación. Sin suficiente equipo ni personal, los ciudadanos han intentado apagar las llamas por su cuenta, pero el incendio es incontrolable.

Un periodista de la zona y corresponsal de "Panamericana Noticias", Luis Chuqui, rompió en llanto en plena transmisión en vivo, rogando por ayuda.

"No hay atención del Estado, por favor Sra. Dina Boluarte, Sr. ministro de Defensa, se están muriendo nuestros animales. Nuestros paisanos están perdiendo miles de hectáreas. No podemos estar abandonados ahora. Es una emergencia. Me ganan las lágrimas, es que si ustedes estuvieran aquí... Miren cómo está el cielo, puro humo", señaló visiblemente afectado.