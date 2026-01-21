Armonía 10 de Walther Lozado recibió mensajes extorsivos tras ataque con explosivo en Trujillo

La madrugada del 19 de enero, un atentado con explosivos contra la orquesta Armonía 10 volvió a evidenciar la violencia ligada a la extorsión en Trujillo. El ataque, dirigido a la agrupación liderada por Walther Lozada, reavivó la alarma en el ambiente musical, ya que durante el 2025 el grupo había recibido amenazas de organizaciones criminales que ahora advierten posibles asesinatos si no se cumplen exigencias económicas.

Mensajes extorsivos y amenazas directas

Tras el atentado, los integrantes de Armonía 10 comenzaron a recibir mensajes de un grupo criminal que se hace llamar "la batería de Trujillo". En ellos, los extorsionadores advierten que el ataque fue solo el inicio y amenazan con nuevos atentados e incluso con la muerte de uno de los miembros si la orquesta no accede a sus demandas.

"Aliniece con la batería de Trujillo. Esto recién empieza. Si nadie se alinea, todos los fines de semana y agrupación que baje y no se pone a derecho van a sufrir atentados contra su propia vida de los integrantes de cada orquesta. 100 mil soles para que vuelvas a tocar en Trujillo, de lo contrario, la próxima tendrás muerto y no daños materiales y cada vez que tengas presentación dejar 10 mil soles por presentación", se lee en uno de los mensajes atribuidos a esta organización criminal.

El contenido de las amenazas no solo apunta a la integridad de los músicos, sino que también menciona de forma directa a Walther Lozada, director de la orquesta. En otro de los textos, los delincuentes advierten que el siguiente ataque podría ocurrir cuando el bus de la agrupación se encuentre en movimiento, elevando el nivel de riesgo.

"Walther Lozada avísale a la agrupación que a partir de hoy en adelante si es que quieren volver a tocar en Trujillo como agrupación les va a costar... ...porque el siguiente bombazo va a ser cuando el bus esté en movimiento", señala el mensaje difundido.

Según información revelada por Epicentro, estas amenazas ya se encuentran en conocimiento de la Policía Nacional del Perú. El jefe policial de la región La Libertad, el general Franco Moreno, confirmó que los mensajes son reales y no descartó que la organización criminal conocida como "Los Pulpos" esté detrás de estos actos de extorsión.

Fiscalía investiga nuevo atentado contra Armonía 10

El atentado con explosivos ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada, cuando el bus de Armonía 10 se encontraba estacionado a pocos metros del ingreso a la discoteca El Monasterio, lugar donde la agrupación tenía prevista una presentación. La explosión generó alarma entre los vecinos y el personal del local, aunque no se reportaron víctimas mortales.

Ante la gravedad de los hechos, la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo inició diligencias urgentes para identificar y sancionar a los responsables por extorsión. Las autoridades recaban información, revisan cámaras de seguridad y toman declaraciones para esclarecer el ataque y determinar la participación de organizaciones criminales.

El atentado contra Armonía 10 vuelve a poner en evidencia la violencia que enfrentan artistas y empresarios del espectáculo, especialmente en el norte del país. Las amenazas de muerte y exigencias económicas reflejan el accionar de mafias que buscan imponer el miedo, mientras el sector artístico reclama mayor seguridad para trabajar sin temor a represalias.