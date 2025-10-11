Cantaritos de Oro denuncian a imitadores por usar su nombre: "Pedimos al público que no se deje engañar"

Los integrantes de la agrupación Cantaritos de Oro se mostraron indignados luego de descubrir que algunos imitadores vienen usando su nombre y su imagen. En una entrevista en el programa "El Súper Show de la Karibeña", los músicos aclararon que solo existe un verdadero Cantaritos de Oro, y pidieron al público tener cuidado con quienes intentan aprovecharse de su éxito.

Cantaritos de Oro alzan la voz por suplantación de imitadores

Los reconocidos Cantaritos de Oro denunciaron públicamente que imitadores vienen usando su nombre y su imagen. En el programa "El Súper Show de la Karibeña", los verdaderos Cantaritos aclararon que solo existe una agrupación original registrada oficialmente ante Indecopi y APDAYC, y que ya están tomando medidas legales para frenar esta suplantación.

Todo empezó cuando el locutor del programa les preguntó directamente sobre la polémica. Uno de los integrantes explicó con molestia que otras personas han empezado a usar su nombre sin autorización.

"¿Quiénes son los imitadores?", preguntó el locutor. "No, lo que pasa es que ahora, bueno, está Cantaritos de Oro... Están sacando también una marca igual a la de nosotros, que le pertenece a la empresa Cantaritos de Oro", contó el músico, mostrando su incomodidad por la situación que viene afectando su imagen artística.

De inmediato, el conductor del programa quiso saber si el grupo ya había tomado alguna acción al respecto. Uno de los Cantaritos aclaró que el caso ya está siendo manejado por el área legal de su empresa.

"¿Qué van a hacer? ¿Tienen algún abogado?", preguntó. El integrante respondió con firmeza: "Claro, eso ya se está encargando la parte legal de la empresa".

La marca está patentada

Para despejar toda duda, los artistas mostraron un documento que respalda su denuncia: el Registro de Propiedad Intelectual, emitido por Indecopi, institución adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. Este documento confirma que la marca Cantaritos de Oro está debidamente registrada y protegida legalmente.

"Este es el documento que estamos patentados. La marca patentada empresarial Cantaritos de Oro está patentada en Indecopi y en la APDAYC", declaró uno de los integrantes, mientras mostraba el registro que certifica su propiedad.

El grupo aprovechó el momento para hacer un llamado al público a no dejarse engañar. Explicaron que su denuncia busca alertar sobre la situación y proteger la autenticidad de su trabajo.

"Este es el único y le pedimos al público (que no se deje engañar). Exacto", resaltó el integrante, dejando claro que cualquier otro grupo que use su nombre estaría incurriendo en suplantación.

En conclusión, a pesar de la suplantación por imitadores, los verdaderos Cantaritos de Oro seguirán llevando alegría a sus seguidores, manteniendo su estilo inconfundible y su compromiso con la música popular. El grupo dejó claro que no se quedarán de brazos cruzados y continuarán defendiendo su identidad ante las autoridades correspondientes.