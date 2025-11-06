Lesly Águila tomaría importante decisión para poder convertirse en madre: "Vamos a congelar los óvulos"

Dentro de la cumbia peruana, Lesly Águila es una de las cantantes de cumbia más queridas y sonadas del país por su gran talento musical. En una entrevista íntima, la intérprete reveló que habría tomado una importante decisión para poder ser madre en el futuro.

Importante decisión para ser madre

Un deseo que siempre Lesly Águila ha revelado a sus seguidores es querer convertirse en madre. En más de una ocasión, la artista de cumbia siempre se ha mostrado muy cariñosa con los niños y bebés, añorando tener una relación estable para formar su propia familia, pero no ha podido conseguir el hombre ideal.

La joven cantante estuvo presente en el podcast 'Edson Pa' Que Más' donde estuvo respondiendo algunas preguntas divertidas sobre su carrera musical y su vida amorosa. Es así como le realizaron una pregunta sobre su deseo de querer tener un hijo pronto y cuenta la decisión que ha tomado.

"¿Es verdad que este año iba hacer tu último año en un grupo porque querías ser madre, pero aún te falta encontrar al padre?", le pregunta el conductor, y la Lesly dice: "Vamos a congelar los óvulos porque ya estoy vieja ya".

Luego, la artista de cumbia comenta que hasta el momento no ha podido encontrar una pareja con la cual pueda formar una familia como desea y pueda aceptar su ritmo de trabajo, viajando por todo el Perú.

"Me tocó puro baboso la verdad (en referencia a sus exparejas)", acotó.

Sobre Lesly Águila

La joven Lesly Águila cuenta con un talento musical único para el canto y su carrera inició cuando tenía 15 años mientras aún estaba en el colegio. Desde entonces, ha llamado la atención de varias agrupaciones de cumbia y se ha ganado el cariño de miles de seguidores.

A pesar que viene pasando por un gran éxito en su carrera musical, la artista no ha tenido mucha suerte en el ámbito sentimental. Debido a su compromiso con las agrupaciones musicales donde tiene que viajar constantemente por todo el Perú, sus relaciones terminan a causa de la distancia.

Si bien Lesly ha mantenido su vida privada alejado de los medios, siempre mostraba cuando lucía enamorada o compartía fotos cuando tenía pareja, pero también revelaba cuando su relación terminaba.

De esta forma, la cantante de cumbia se encuentra actualmente soltera y no ha podido encontrar una persona con quien pueda formar una familia. Por ello, Lesly Águila decidió que congelará sus óvulos para que más adelante tenga la oportunidad de ser madre.