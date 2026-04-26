Jackson Mora le da su bendición a Tilsa Lozano tras nuevo romance: "Los dos son buenas personas"

Jackson Mora se pronunció públicamente sobre la nueva relación de su exesposa, Tilsa Lozano, con el arquitecto Andrés Muñoz, luego de que este último sorprendiera al revelar que mantiene una buena relación de amistad con el exluchador de artes marciales mixtas.

Jackson Mora habla del nuevo romance de Tilsa Lozano

Días atrás, Tilsa Lozano fue captada en un viaje a Colombia junto a Andrés Muñoz Álvarez Calderón, con quien se le vio en actitudes cariñosas que despertaron rumores de romance. Aunque al inicio él negó la relación, luego confirmó que estaban saliendo y reconoció haber sido amigo de Jackson Mora, exesposo de la conductora.

En ese contexto, el programa digital Show.pe se comunicó con el también empresario para consultarle si la noticia de la nueva relación de Tilsa lo había tomado por sorpresa, considerando que su divorcio se dio hace aproximadamente un año. Ante ello, Mora aseguró que ya estaba al tanto de la situación.

"Yo vivo en Punta Hermosa también y escuché unas voladas. Punta Hermosa es un pueblo chico, infierno grande, todos saben la vida de todos", comentó.

Asimismo, Jackson Mora dejó en claro que ya ha pasado la página tras su separación, aunque en su momento le tuvo un gran cariño a la exmodelo. En ese sentido, señaló que le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida y descartó cualquier tipo de problema tanto con ella como con Andrés Muñoz, a quien conoce desde hace tiempo.

"Estoy contento, estoy tranquilo. De mi parte toda la venia. Los dos son buenas personas, el 'cholo' es un buen pata, un buen tipo. No soy quién para darle la bendición, pero de mi parte no hay ningún problema, con él no tengo ningún tema", afirmó.

Jackson Mora aclara relación con Andrés Muñoz

En otro momento, Jackson Mora aclaró que sí conoce a la actual pareja de Tilsa Lozano, aunque precisó que no mantienen una amistad cercana. Explicó que se conocen porque comparten su gusto por el deporte y tienen amistades en común, lo que ha hecho que se encuentren en más de una ocasión dentro de un ambiente cordial.

"Con Andrés tenemos muchos amigos en común. Su cuñado es muy amigo mío, entonces no tenemos nada. Cuando lo veo, lo saludo y lo abrazo y todo, no hay roche (...) No es que haya sido mi íntimo amigo y se haya metido con mi esposa, no es así. No hay nada, no me debe nada", declaro.

De esta manera, Jackson Mora dejó en claro que le desea lo mejor a su exesposa Tilsa Lozano en esta nueva etapa, remarcando que su trato con la pareja de ella es simplemente cordial y sin mayor cercanía.