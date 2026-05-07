La Mecánica del Folclore defiende a Abencia Meza tras su posible liberación: "Si lo hubiera hecho, lo diría"

La situación judicial de Abencia Meza volvió a generar debate luego de que el Tribunal Constitucional dejara al voto su hábeas corpus, recurso que podría abrirle la posibilidad de acceder a la semilibertad. El caso provocó reacciones en el mundo artístico, entre ellas la defensa pública de María Velásquez, "La Mecánica del Folclore".

La Mecánica del Folclore defiende a Abencia Meza

Durante una entrevista en el programa "América Hoy", María Velásquez se enlazó en vivo para expresar su postura respecto a la posibilidad de que Abencia Meza obtenga la semilibertad. La cantante sostuvo que su opinión nace desde la amistad y desde lo que asegura haber conocido de cerca sobre la artista sentenciada.

"Hablo con criterio porque compartimos... no me subo a ellas por figureti, por fama, sino defendiendo una amistad y sobre todo un derecho, este es un tema muy complejo. No ha sido consistente, veraz, no hay pruebas que la vinculen y que la hayan sentenciado tantos años...", manifestó durante la conversación con Janet Barboza.

La conocida "Mecánica del Folclore" insistió en que las autoridades deben analizar el caso considerando todos los elementos legales y probatorios antes de tomar una decisión definitiva. Además, señaló que mantiene la esperanza de que el Tribunal Constitucional revise cuidadosamente el expediente.

"Estamos pendientes y orando, Dios es el justiciero poderoso, y que tengan en cuenta los jueces en esta instancia para poder definir la situación de Abencia, espero que sea evaluado conscientemente, con leyes, con conceptos, con códigos, con pruebas", agregó.

En otro momento de la entrevista, María Velásquez recordó las conversaciones que sostuvo con Abencia Meza tras la muerte de Alicia Delgado. Según relató, la cantante siempre negó haber participado en el crimen y le aseguró que jamás habría atentado contra alguien a quien decía amar.

"Me dijo, 'María, si yo lo hubiera hecho, lo diría, pero no lo hice, yo amaba a Alicia, mi carácter es fuerte sí, porque hemos vivido momentos difíciles'", contó la artista folclórica.

Asimismo, Velásquez cuestionó el trato que recibieron ambas figuras dentro de la opinión pública y consideró que en el país aún existe una mirada machista respecto a las relaciones sentimentales y la sexualidad.

"No ven el sentimiento, el amor, la constancia de lucha, el sacrificio que uno tiene que hacer para dar trabajo a muchas personas y esa era Abencia, de luchar por su familia, sin copiarse de nada, sin colgarse de nadie, haciendo música folclórica", sostuvo.

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María Velásquez asegura que Mamanchura negó participación de Abencia

En otro momento de la entrevista, María Velásquez reveló que también conversó con Pedro Mamanchura, quien fue condenado por el asesinato de Alicia Delgado. Según contó, Mamanchura se comunicó con ella desde prisión y negó que Abencia Meza lo hubiera contratado para cometer el crimen.

La artista sostuvo que esa conversación reforzó aún más su convicción sobre la inocencia de la cantante folclórica.

"Siempre he dicho mientras no pueda ver que lo hizo jamás voy a decir que sí y puesto que también tuve la versión de Mamanchura que me dijo que no la había mandado, si yo como amiga hubiera visto lo hubiera dicho", afirmó en América Hoy.

Las declaraciones de María Velásquez generaron diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su postura, mientras otros recordaron que la condena contra Abencia Meza fue ratificada por las autoridades judiciales peruanas.

Con esta nueva intervención pública, el caso de Abencia Meza vuelve a ocupar espacio en la agenda televisiva y reabre el debate sobre la condena, las pruebas y la posibilidad de que la cantante pueda recuperar parcialmente su libertad después de más de una década en prisión.