¿Qué más le dijo?

Nicole Akari pide a Luis Fernando 'El Diablo' que pague la deuda de Yahaira Plasencia: "Que le preste"

En una entrevista, Nicole Akari decidió pedir nuevamente a Yahaira Plasencia que le pague deuda y agregó que Luis Fernando Rodríguez podría prestarle el dinero.

18/02/2026

Yahaira Plasencia se encuentra en medio de una gira en Estados Unidos y está siendo acompañada por sus padres, pero también de Luis Fernando Rodríguez. Después que se comunicó con un programa, Nicole Akari no dudó en arremeter contra la cantante por una deuda.

Nicole Akari le pide a 'El Diablo' le preste a Yahaira

EN el programa 'América Hoy', Nicole Akari estuvo presente como invitada y llegó después de la entrevista que tuvo los conductores de TV con Yahaira Plasencia. Es así como no dudó en comentar sobre la deuda que la salsera tendría con ella. Incluso, señaló que ahora como está con Luis Fernando Rodríguez, él podría pagarlo por medio de un préstamo.

"Me hubiera gustado estar en el momento en que llamaba por teléfono para decirle al 'Diablito' que le preste la plata para que me pague", expresó Akari en el programa en vivo.

Así mismo, dejó en claro que anteriormente se ha encontrado a la salsera en reuniones, pero que nunca le ha hablado la salsera para que le salde la deuda que tiene con ella, que llevaría ya mucho tiempo.

"Yo siempre digo algo, que mi paciencia, mi tranquilidad y mi dignidad tienen un límite, pero hasta el día de hoy no veo ni el dinero que me debes, ni los aretes que me debes, ni nada. Yo siempre digo que todo tiene un límite, en verdad yo respeto muchas cosas, paso la página, pero hasta el día de hoy no veo ni el dinero que me debes, ni los aretes que me debes, ni nada", agregó.

Yahaira con Luis Fernando en USA

Durante la conversación con las conductoras del magazine, Yahaira aseguró que su pareja se había quedado en Lima mientras ella cumplía compromisos laborales en Miami. Sin embargo, la producción del programa notó que la transmisión se realizaba desde la cuenta del propio Luis Fernando Rodríguez.

Fue entonces cuando Janet Barboza lanzó el comentario que cambió el tono de la entrevista: "¿Nos estás llamando desde la cuenta de Don Diablo? Entonces, Yahaira nos acaba de mentira, 'Don Diablo' está allí". A lo que Plasencia respondió: "No le gusta, no quiere salir. Él es amable, caballero, pero no le gusta. Respeta mi trabajo", sostuvo la artista.

De esta manera, Yahaira Plasencia se encuentra en medio de una gira en Estados Unidos junto a Luis Fernando Rodríguez. Aunque, Nicole Akari decidió reclamar sobre el pago que debería la salsera y pidió que el empresario le preste a la cantante.

