Alumna de la UNMSM propone condecorar a BTS y genera debate en redes sociales: ¿Qué pasó?

El impacto de BTS es innegable, pues tras anunciar su llegada al Perú en 2026, la expectativa entre sus seguidores no ha dejado de crecer. En medio de la emoción por su arribo, una estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se volvió viral luego de realizar una particular solicitud durante una de las asambleas de la casa de estudios.

Estudiante de la UNMSM propone condecorar a BTS

La llegada de BTS al Perú continúa generando atención entre los fanáticos. En ese contexto, una estudiante de la UNMSM sorprendió durante un consejo universitario al solicitar que se evalúe un reconocimiento simbólico para la popular agrupación surcoreana, que ofrecerá conciertos el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio de la universidad.

"Viendo el contexto actual de los jóvenes universitarios y sanmarquinos hoy en día, proponemos que nuestra casa de estudios pueda entregar un reconocimiento simbólico a este grupo famoso que va a venir en unos meses llamado BTS en mérito a su impacto cultural y social en la juventud", dijo la alumna en su intervención.

Durante su exposición, la estudiante destacó que el grupo integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook no solo ha tenido impacto en la música, sino también en causas sociales a nivel global, por lo que consideró que merecen un reconocimiento académico.

"Destacando su colaboración con Unicef, en campañas contra la violencia juvenil y su participación ante la ONU mediante diversos orientados en empoderamiento juvenil. Por ende, constituyéndose como referentes globales que contribuyen al desarrollo personal de los jóvenes y justifica su reconocimiento en el marco académico y cultural para la juventud actual", agregó.

Por el momento, no se ha confirmado si la propuesta fue aprobada o rechazada, por lo que se deberá esperar a que el consejo dé a conocer su decisión en las próximas sesiones o, eventualmente, durante la llegada del grupo al Perú en octubre.

Propuesta generó debate en redes sociales

El video de la alumna que propuso homenajear a BTS en la UNMSM no tardó en viralizarse en redes sociales, generando una ola de comentarios divididos entre los usuarios. Mientras algunos tomaron la situación con humor, otros consideraron que no era necesario plantear ese tipo de reconocimiento en un consejo universitario.

"También debería dar un reconocimiento a Goku por salvar el planeta en varias ocasiones", "Habiendo más propuestas, propone eso. ¿Enserio? Tan mal estamos", "La amiga que no alcanzó su entrada", "No amiga, lo que quieres es conocerlos, nada más", fueron algunos comentarios.

En conclusión, la propuesta de la estudiante de la UNMSM terminó generando un amplio debate en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con opiniones divididas. A la vez, el caso volvió a poner en evidencia el gran impacto global de BTS y la expectativa que genera su llegada al Perú, donde ofrecerán conciertos el 7, 9 y 10 de octubre de 2026.